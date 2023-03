Oscars 2023 : "Everything Everywhere All At Once" triomphe avec 7 récompenses

Pour cette 95e cérémonie des Oscars, qui s'est tenue à Los Angeles le 12 mars 2023, c'est le film des Daniels "Everything Everywhere All At Once" qui a été le plus récompensé, avec pas moins de 7 Oscars - dont Meilleur film et Meilleure réalisation - pour 11 nominations. Michelle Yeoh a reçu l'Oscar de la Meilleure actrice, et Brendan Fraser celui du Meilleur acteur pour sa performance dans "The Whale". Retrouvez ci-dessous le palmarès complet.