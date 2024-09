Oscars 2025 : un duo de folie pour présenter la cérémonie ?

Pour le moment, on ne sait toujours pas qui présentera les prochains Oscars. Mais les organisateurs de la cérémonie auraient deux noms de candidats potentiels, et il s'agit d'un duo qui fait rire le monde entier.

Ryan Reynolds et Hugh Jackman cartonnent avec Deadpool & Wolverine

La réunion entre Ryan Reynolds et Hugh Jackman, quinze ans après la sortie de X-Men Origins : Wolverine, est toujours visible dans les salles. Dans Deadpool & Wolverine, leurs personnages doivent s’allier pour arrêter la mutante Cassandra Nova, qui menace leur(s) univers et celui de leurs proches.

Sorti le 24 juillet dernier, Deadpoool & Wolverine fait un carton historique dans les salles. Selon les chiffres de Box Office Mojo, il a jusqu’à présent amassé plus d’1,32 milliard de dollars de recettes dans le monde. Cela fait du film de Shawn Levy le 7e plus grandsuccès de l’histoire du MCU. À l’évidence, le duo Ryan Reynolds-Hugh Jackman séduit donc le public. Or, il pourrait bientôt se reformer le temps d’une certaine soirée...

Un duo reformé pour les Oscars ?

D’après les informations du média In Touch, Ryan Reynolds et Hugh Jackman pourraient être les hôtes de la prochaine cérémonie des Oscars. Les deux hommes seraient les favoris des organisateurs de l’événement pour occuper ce rôle.

Les deux acteurs seraient tout en haut de la liste des potentiels présentateurs de la cérémonie, "maintenant qu’ils ont scellé leur statut en tant que les deux plus grandes stars de cinéma de l’année". Pour les convaincre de présenter la cérémonie, les organisateurs des Oscars devront toutefois mettre la main à la poche. Car, toujours d’après In Touch, il faudra les payer une somme à sept chiffres.

Nikki Glazer également mentionnée

Si le duo accepte bel et bien de présenter la cérémonie des Oscars, Ryan Reynolds occupera ce poste pour la première fois de sa carrière. En revanche, la donne sera différente pour Hugh Jackman. L’acteur australien a déjà présenté la prestigieuse cérémonie de récompenses en 2009. Sa prestation dans ce rôle avait d’ailleurs été plutôt bien reçue.

On devrait bientôt savoir si Ryan Reynolds et Hugh Jackman présenteront bel et bien les Oscars ensemble. S’il ne s’agit finalement pas d’eux, l’humoriste Nikki Glaser s’était dite prête à assumer ce rôle au cours d’une interview avec Deadline en août dernier.

La 97ème cérémonie des Oscars se tiendra dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 mars 2025.