L’un de ces films représentera la France pour les Oscars 2025

Le CNC a partagé la liste des quatre films retenus comme candidats potentiels pour représenter la France aux Oscars. Le comité réduira la liste à un seul long-métrage dans quelques jours.

Quel film français sera choisi pour les Oscars ?

L'année dernière, le CNC (Centre national du Cinéma et de l'Image animée) avait choisi La Passion de Dodin Bouffant pour représenter la France dans la catégorie du Meilleur film étranger aux Oscars 2024. Finalement, l’Académie responsable de la remise du prestigieux trophée n'a pas retenu le long-métrage.

Désormais, la prochaine cérémonie des Oscars se prépare. Avant de savoir si le film sélectionné pour représenter la France sera cette fois retenu par l’Académie, le CNC doit faire son choix sur le long-métrage en question. Ses membres viennent déjà de réduire la liste des candidats au nombre de quatre, dévoilés dans un communiqué.

Le CNC opte pour deux films toujours en salles…

Parmi les quatre films retenus dans la liste préliminaire pour les Oscars, le CNC a choisi l’un des plus gros cartons de l’année dans l’Hexagone : Le Comte de Monte-Cristo. Le film d’Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte a attiré plus de 8 millions de spectateurs. Ce qui fait de lui le plus gros succès parmi les adaptations cinématographiques d’un livre d’Alexandre Dumas. Sa performance va continuer à grimper car il est toujours dans les salles à l’heure actuelle.

Pour potentiellement représenter la France aux Oscars, le CNC a également opté pour la nouvelle œuvre de Jacques Audiard, Emilia Pérez. Portée par Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez et Adriana Paz, elle est sortie le 21 août dernier en France. On peut donc également toujours la voir dans les salles. Avant cela, le long-métrage avait fait sensation à Cannes. Il y avait reçu deux trophées. Il avait eu droit au Prix du Jury, et l’ensemble de son casting féminin avait gagné le Prix de la meilleure interprétation féminine.

… et deux à venir

En plus des deux qui sont toujours en salles, le CNC a retenu deux autres films, qui sortiront cette fois en octobre en France. Le premier est All We Imagine as Light. Il s’intéresse à trois femmes faisant face aux contraintes qui leur sont imposées au sein de la société indienne. Il sortira le 2 octobre.

Enfin, le dernier long-métrage de la liste préliminaire du CNC est Miséricorde. Celui-ci raconte l’histoire d’un jeune homme de retour à Saint-Martial pour l’enterrement de son ancien patron. Bientôt, des événements inattendus donnent une autre dimension à sa visite. Il arrivera dans les cinémas le 16 octobre.

Le CNC dévoilera sa décision dans quelques jours

Le CNC doit maintenant choisir l’un de ces quatre films pour le soumettre comme candidat pour le Meilleur film étranger aux Oscars. Le comité dévoilera son choix le 18 septembre prochain. Ensuite, l’Académie des Oscars dévoilera elle-même une pré-liste de quinze films le mardi 17 décembre. Puis, cinq seront retenus comme candidats au prestigieux trophée. La liste des cinq sera dévoilée le 17 janvier 2025.

Enfin, on connaîtra le nom du gagnant du trophée de Meilleur film étranger de l’année lors de la cérémonie des Oscars. Celle-ci se tiendra le 2 mars 2025.