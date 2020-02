Oscars 2020 : l’Académie oublie Luke Perry dans son hommage

Vous avez aimé ? Partagez :

L’habituel déroulé de la cérémonie des Oscars laisse toujours une petite place pour la fameuse vidéo qui rend hommage aux personnalités disparues du monde du cinéma. Celle de cette année a provoqué la polémique en oubliant Luke Perry et d’autres noms.

Se réunir pour se récompenser et fêter le cinéma n’empêche jamais d’avoir une pensée pour ceux qui viennent de nous quitter. Introduite cette année par Steven Spielberg, la partie « In memoriam » était forcément attendue après les récentes disparitions de Kirk Douglas et Kobe Bryant. C’est sans faute que ces deux grands noms ont pu être acclamés par la foule, alors que la chanteuse Billie Eilish se chargeait d’accompagner la vidéo avec une performance. Sa prestation a collé quelques frissons, pendant qu’on regardait les visages des disparus défiler sur l’immense écran de la salle du Dolby Theater. Mais cet hommage collectif est entaché de quelques oublis. Les internautes n’ont pas manqué de le souligner, ce qui provoque maintenant une petite polémique.

Luke Perry et d’autres ont été oubliés par les Oscars

Le principal oublié est Luke Perry, dont la mort a fait grand bruit. Lui, qu’une génération entière a pu suivre dans Beverly Hills, n’était pas une seule seconde présent dans le montage de l’Académie des Oscars. Une faute qui ne passe pas inaperçue quand on connaît sa popularité. Ajoutons à ça qu’il a un petit rôle dans Once Upon a time… In Hollywood, un film qui était présent dans plusieurs catégories de cette édition 2020. La boulette fait tâche ! On peut aussi noter que Cameron Boyce, la gamin devenu populaire chez Disney, n’était pas sur la liste, tout comme Sid Haig, emblématique acteur du cinéma de Rob Zombie. On se demande réellement si on peut parler d’oublis ou d’absences volontaires. Cela nous paraît quand même trop gros de passer à côté de quelqu’un comme Luke Perry après les nombreuses réactions provoquées par son décès.

Ce qui doit être un moment de respect et de recueillement collectif tourne cette année au vinaigre avec les mauvais retours que l’on peut voir sur les réseaux sociaux. Les fans de Perry – mais pas qu’eux – sont révoltés par un tel manque alors qu’on parle d’un événement aussi populaire. Un raté regrettable qui ne fait pas oublier que cette cérémonie entre dans la légende avec Parasite qui a décroché un Oscar du meilleur film totalement mérité et historique.

L’hommage In Memoriam est à découvrir ci-dessous pour ceux qui seraient passés à côté :