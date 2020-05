Oscars : vers un report de l'édition 2021 ?

La pandémie paralyse le monde du cinéma et on s'achemine vers un avenir proche très incertain. Avec la crainte et les multiples reports, la fin d'année risque de ne pas être forcément très excitante dans les salles obscures. Une situation qui pourrait pousser l'Académie à décaler l'édition 2021 des Oscars.

On sent bien que les prochains mois ne seront pas comme on l'espérait en début d'année. La pandémie fait tant de mal et pas question que l'industrie du cinéma ne soit épargnée. La situation est inquiétante à l'heure actuelle, mettant dans l'embarras les exploitants mais aussi tous les métiers qui gravitent autour de la conception ou de la promotion des films. Les équipes ne sont pas encore autorisées à reprendre le chemin des plateaux et les salles gardent leurs lumières fermées.

On se doute que tout devrait se décanter durant l'été qui arrive mais on peut vraiment nourrir des craintes pour les mois restants de 2020. Les reports continuent encore de tomber et pas grand monde ne veut se risquer à programmer une nouvelle sortie trop tôt. Même les Oscars 2021 pourraient subir la pandémie avec une édition plus ou moins compromise en l'état, comme le rapporte le très sérieux média Variety.

Des Oscars plus tard qu'en février 2021 ?

La cérémonie reste pour l'instant ancrée à la date du 28 février 2021, période habituelle pour un tel événement. Mais selon leur source, un report serait plus qu'envisageable vu comment se profile les choses. Impossible de déterminer encore quand les salles américaines vont rouvrir leurs portes et le contexte peut faire peur à des distributeurs qui préféreront patienter jusqu'à l'édition d'après plutôt que d'encaisser une hypothétique déconvenue. Aucune discussion formelle ni officielle n'a eu lieu au sein de l'Académie pour débattre d'un report mais ça ne saurait tarder si la pandémie continue d'être une menace.

Avant tout cela, l'Académie des Oscars a déjà essayé de s'adapter à cette crise exceptionnelle en revoyant son règlement. Les films qui sortent directement en VOD sont éligibles s'ils étaient prévus de prime abord au cinéma - pas question d'offrir un passe-droit aussi facile à Netflix et consorts. Dans les règles en vigueur, il faut avoir été à l'affiche à Los Angeles pendant au moins une semaine entière pour espérer combattre lors de ce grand événement. Cette mesure exceptionnelle sera active jusqu'à ce que les salles reprennent leurs activités et elle pourrait aider plusieurs œuvres qui aspirent à décrocher des statuettes. Mais toute la question est de savoir s'il y aura assez de gros morceaux pour cette édition, dans le cas où elle ne bouge pas. Les gros studios ne veulent pas forcément passer directement par la case vidéo, le cinéma étant quand même un sacré moyen de promouvoir des films et de gagner de l'argent.