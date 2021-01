OSS 117 3 : découvrez pour la première fois Pierre Niney dans le film

L'inénarrable Hubert Bonisseur de La Bath revient pour une troisième aventure au cinéma, dans "OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire". Pas de Michel Hazanavicius cette fois, c'est Nicolas Bedos qui mène le projet, toujours avec Jean Dujardin dans un rôle qui convient à merveille.

Enfin un nouveau film OSS 117

Un peu plus de dix années auront été nécessaires pour qu'un troisième épisode d'OSS 117 parvienne à se faire. Longtemps les fans ont cru que Michel Hazanavicius allait remettre le couvert en compagnie de Jean Dujardin mais ce jour n'est jamais arrivé. Le personnage sort enfin de sa sieste pour un nouvel opus qui va se dérouler sur le continent africain. Titré Alerte rouge en Afrique noire, ce long-métrage s'est fait sous la direction de Nicolas Bedos. Si on a beau aimer le très joli La Belle époque, s'attaquer à OSS 117 est un challenge bien plus complexe. Les deux précédents ont tellement régalé le public avec leur humour, qu'on espère un prolongement dans la même lignée. Nous serons peut-être fixés le 14 avril prochain, date à laquelle le film doit sortir dans nos salles. Mais vous savez autant que nous qu'un report n'est pas à exclure à cause de la crise sanitaire.

Pierre Niney aux côtés de Jean Dujardin

Après deux précédents aperçus en vidéo, OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire refait parler de lui avec des images. Elles permettent d'enfin voir le personnage de Pierre Niney en action. Si le scénario lui réserve un choc culturel, Hubert va aussi devoir composer avec un agent plus jeune : OSS 1001. Un procédé assez récurrent pour confronter deux générations. La promotion avait jusqu'ici décidé de se passer de ce second héros pour laisser la place à la star. On les voit, d'abord, tous les deux en train de tirer dans la savane. Puis 1001 s'illustre en solo dans un autre cliché.

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire ©Christophe Brachet - MANDARIN PRODUCTION – GAUMONT – M6 FILMS – SCOPE PICTURES

Agent 1001 (Pierre Niney) - OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire ©Christophe Brachet - MANDARIN PRODUCTION – GAUMONT – M6 FILMS – SCOPE PICTURES

Insuffisant pour obtenir des nouveaux indices sur le scénario. On sait pour le moment que le personnage principal va filer en Afrique en 1981 pour se charger d'une mission qui va lui donner du fil à retordre. Alors qu'il préfère évoluer en solitaire avec ses propres méthodes, l'arrivée dans ses pattes d'un coéquipier plus jeune ne va pas lui plaire.

En attendant la sortie du film, retrouvez ici la bande-annonce.