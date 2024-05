Ouistreham : le film avec Juliette Binoche est-il inspiré d'une histoire vraie ?

Pour "Ouistreham", son deuxième long-métrage de fiction en tant que réalisateur, l'écrivain Emmanuel Carrère raconte l'histoire d'une écrivaine qui enquête clandestinement dans le monde très précaire des agents d'entretien. Il adapte avec ce film une histoire vraie et un épisode de la vie d'une célèbre journaliste française.

Emmanuel Carrère revient au cinéma

En 2021, l'écrivain Emmanuel Carrère réalise son deuxième long-métrage de fiction après La Moustache en 2005, Ouistreham. Emmanuel Carrère, en plus d'être un des grands auteurs de la littérature contemporaine, entretient une forte relation au cinéma. Il a notamment co-écrit les scénarios de ses propres romans (La Classe de neige, L'Adversaire), et adapté ceux de Fred Vargas pour la télévision.

Le synopsis de Ouistreham est le suivant : Au tournant de la cinquantaine, l'écrivaine Marianne Winckler s'immerge pendant un an dans le monde du travail intérimaire et précaire, en postulant puis travaillant à un poste de femme de ménage à bord des ferries faisant la liaison aller/retour entre Ouistreham et Portsmouth...

Logiquement, pour l'écrivain et réalisateur, Ouistreham est l'adaptation libre d'une histoire écrite. L'adaptation d'un livre de la journaliste Florence Aubenas, intitulé Le Quai de Ouistreham. Celui-ci a été publié en 2010, et fait le récit autobiographique d'une véritable enquête que la grande journaliste a menée.

Une fascinante histoire vraie

Ouistreham, qui présente des personnages dont les noms ont été changés et quelques différences entre les événements de son histoire et ceux du récit de Florence Aubenas. Mais dans la mesure où Florence Aubenas a vraiment pris une autre identité pour mener son enquête dans le milieu précaire des femmes de ménages de la région de Caen, le rôle que joue Juliette Binoche dans Ouistreham est celui que Florence Aubenas a joué dans la réalité.

Celle-ci a longtemps rejeté des propositions d'adaptation de son livre au cinéma. Avant d'accepter enfin celle d'Emmanuelle Carrère. Elle a notamment insisté pour que, mis à part Juliette Binoche, la quasi-totalité du casting soit composée d'acteurs non-professionnels, afin de sauvegarder l'aspect documentaire de son récit. Autre que Juliette Binoche, seuls l'acteur Louis-Do de Lencquesaing et la réalisatrice Charline Bourgeois-Tacquet, compagne d'Emmanuel Carrère, font une apparition dans Ouistreham.

Ouistreham ©Memento Distribution

Le film d'Emmanuel Carrère est donc, tout en assumant le genre de la fiction cinématographique, bien le récit d'une histoire vraie. Mais plus que ça, il est un objet dont les limites entre la fiction et la réalité sont intensément brouillées. En effet, le récit autobiographique de la journaliste Florence Aubenas est lui-même un récit à grande ambition littéraire. Et n'est donc pas un pur récit journalistique direct.

Dans celui-ci, Florence Aubenas interroge en effet elle-même la véracité de sa méthode. Et s'ouvre sur les conflits intimes occasionnés par ses objectifs professionnels et ses convictions personnelles. Chronique sociale, enquête sur la précarité et portrait de femme, ce sont ces thématiques multiples qui font la grande qualité de Le Quai de Ouistreham, et ce qu'a su saisir Emmanuel Carrère dans son film.