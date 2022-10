Overdose : une bande-annonce violente pour le nouveau film d'Olivier Marchal

Après "Bronx" en 2020, Olivier Marchal est de retour avec "Overdose". Un nouveau film policier ténébreux, avec notamment Sofia Essaïdi, Kool Shen, Assaâd Bouab et Nicolas Cazalé. La bande-annonce promet des séquences d'action spectaculaires et une intrigue tendue.

Olivier Marchal est de retour

Après Bronx, qui avait eu droit à une diffusion sur Netflix, c'est au tour d'Amazon Prime Video d'accueillir le scénariste et réalisateur Olivier Marchal avec son nouveau film Overdose. L'ancien flic de la PJ de Versailles, passionné par le milieu policier, ne dévie pas de ce qu'il sait faire de mieux : raconter des intrigues policières tendues mêlant flics et criminels dans une tempête d'action violente. Depuis 2002 et son premier long-métrage Gangsters, il passe ainsi des flics aux voyous, établissant une filmographie spécialiste en la matière.

Avec Overdose, il a adapté en scénario, avec Christophe Gavat, le roman de Pierre Pouchairet Mortels Trafics publié en 2016. L'intrigue nous emmène ainsi en Espagne et dans le sud de la France, sur le tracé meurtrier d'un trafic de stupéfiants. Et les images de la bande-annonce (ci-dessus) promettent un drame aussi noir que spectaculaire.

Overdose ©Amazon Prime Video

Voici son synopsis : Sara dirige la brigade des stupéfiants de Toulouse. Alors qu'elle enquête sur un go fast entre l'Espagne et la France, elle découvre que ce trafic est lié aux meurtres de deux jeunes à Paris. Richard, le chef de la police criminelle parisienne, enquête sur ce meurtre survenu dans un hôpital. Sara et Richard sont donc contraints de s'allier pour résoudre cette affaire. Par ailleurs, Sara retrouve son ancien amant, Raynal, qui est infiltré dans le gang de trafiquants.

Un casting très solide pour Overdose

Une fois n'est pas coutume, Olivier Marchal a la bonne idée de confier le rôle principal de son film à une actrice. C'est en effet Sofia Essaïdi, pas vu dans un long-métrage depuis Mea Culpa de Fred Cavayé en 2014, qui incarne Sara. Avec elle, il y a Assaâd Bouab, star de Dix pour cent et ici commissaire de la police criminelle de Paris. Côté flics, sont aussi présents Nicolas Cazalé, Kool Shen, Moussa Mansaly, Zoé Marchal - fille du réalisateur - et Simon Abkarian.

Overdose ©Amazon Prime Video

Côté voyous, le casting est notamment composé de l'acteur argentin Alberto Ammann, Kenza Fortas et Nassim Lyes, Naïma Rodric et Francis Renaud, un des acteurs fétiches d'Olivier Marchal.

Tous réunis dans une intrigue violente aux multiples ramifications, en France comme en Espagne, les personnages d'Overdose n'ont qu'un objectif. Aller au bout de leur mission, quoi qu'il en coûte.

Overdose sera à découvrir sur Amazon Prime Video le 4 novembre 2022.