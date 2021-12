Pacific Rim 2 : Guillermo del Toro révèle ce qu'il voulait faire

Pour "Pacific Rim 2" Guillermo del Toro a été remplacé par Steven S. DeKnight à la réalisation et au scénario. Dommage, car le réalisateur mexicain avait d'autres idées pour cette suite qui aurait été totalement différente.

Les combats titanesques de Pacific Rim

Avec Pacific Rim (2013) Guillermo del Toro nous en a mis plein les yeux. Le réalisateur mexicain a proposé une histoire originale (fortement inspirée d'Evangelion) dans laquelle le monde est attaqué par d'immenses créatures appelées Kaiju. Pour les affronter, l'humanité a mis au point des robots géants contrôlés par des humains. Sur le papier, le film aurait pu être un grand n'importe quoi totalement décérébré. Mais on parle ici de Guillermo del Toro, l'un des cinéastes les plus passionnants autant dans ses films d'action fantastique (Blade 2, Hellboy) que dans des productions plus intimistes (Le Labyrinthe de Pan, La Forme de l'eau) où son imaginaire fait toujours rêver.

Pacific Rim ©Legendary Pitcures

On aurait aimé que Pacific Rim soit un carton pour permettre à del Toro de lancer une grande franchise. Malheureusement, son score timide aux Etats-Unis (100 millions de dollars au box-office) n'a pas aidé. Et c'est finalement grâce à la distribution du film à l'international que le film a pu s'en sortir (plus de 400 millions de dollars au box-office mondial). Résultat des courses, les producteurs de Legendary Pictures, après avoir arrêté leur collaboration avec Warner pour passer chez Universal, n'ont pas souhaité développer une suite avec le cinéaste. Il aura alors fallu attendre 2018 pour que le projet Pacific Rim 2 voit le jour. Mais avec cette fois Steven S. DeKnight à la réalisation et au scénario. Titrée Pacific Rim: Uprising, cette suite est décevante et bien loin de ce que Guillermo del Toro aurait pu proposer.

Guillermo del Toro avait de grandes idées pour la suite

Justement, le réalisateur est revenu lors d'une interview avec The Wrap sur la suite qu'il imaginait et qui n'a jamais vu le jour. Dans son histoire, un twist inattendu aurait changé beaucoup de choses.

Le méchant aurait été un gars de la "tech" inventeur d'une sorte d'Internet 2.0. Toutes ses découvertes lui seraient apparues du jour au lendemain. Petit à petit, auraient commencé à rassembler tous les éléments avant de se dire : Oh, il les a eu des précurseurs. Les gars qui contrôlent les Kaiju. Alors, nous aurions découvert que les précurseurs n'étaient autres que nous-mêmes, mais des milliers d'années dans le futur. Des personnes qui essaient de terraformer, de réinvestir la Terre pour survivre. Ils seraient alors dans des exo-biocombinaisons qui les font ressembler à des aliens, mais ils n'en sont pas. C'était un paradoxe vraiment intéressant.

Ainsi, la grande surprise est que dans ce Pacific Rim 2 les Kaiju auraient en réalité été des humains contrôlant d'imposantes créatures. On retrouve là une thématique récurrente dans le cinéma de del Toro, à savoir que les monstres ne sont pas ceux que l'on croit, mais bien les humains.

Pacific Rim ©Legendary Pitcures

Avec Mako au premier plan

Autre élément important, Guillermo del Toro avait l'intention d'accorder plus de place à Mako Mori, qui fait équipe avec Becket (Charlie Hunnam) dans et est interprétée par Rinko Kikuchi. Si elle est bien présente dans Pacific Rim 2, sous la direction du cinéaste elle aurait eu plus d'importance. Et aurait été considérée comme l'héroïne du film. Voilà qui devrait donner encore plus de regrets aux fans. Qui sait, un jour peut-être que le réalisateur parviendra à relancer la franchise pour proposer ce qu'il avait en tête. Mais cela reste peu probable... Del Toro est clairement passé à autre chose. Son prochain film, Nightmare Alley, nous embarque pour un film noir sans élément fantastique. Il sera à découvrir en France le 19 janvier.