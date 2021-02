Pacific Rim : un troisième film devait se connecter à Godzilla

Le réalisateur Steven DeKnight, qui a mis en scène "Pacific Rim : Uprising" avait une drôle d'idée pour le troisième opus. En effet, il voulait confronter les Jaeger à Godzilla. Une rencontre évidente qu'on ne verra pourtant pas tout de suite...

Pacific Rim : le succès de Guillermo Del Toro

En 2013, le cinéaste Guillermo Del Toro s'attaque à un genre qu'il connaît peu : le blockbuster. En effet, il met en scène pour Warner Bros le mastodonte Pacific Rim. Porté par Charlie Hunnam et Idris Elba, le long-métrage raconte comment l'humanité doit s'adapter aux attaques successives de Kaiju géants. Les Kaiju sont des créatures marines qui ont l'aspect de lézards géants. Le plus célèbre d'entre eux demeure évidemment Godzilla. Pacific Rim a rencontré un certain succès auprès de la presse et des spectateurs. Côté box-office, le long-métrage a rapporté plus de 411 millions de dollars de recettes pour un budget de 190 millions.

Face à ce succès, une suite est évidemment lancée. En 2018, Steven DeKnight est chargé de mettre en scène Pacific Rim : Uprising. Mais le film se prend les pieds dans le tapis et reçoit des critiques beaucoup moins chaleureuses que l'original. Il faut dire que tout le casting du premier film est parti, remplacé par John Boyega et Scott Eastwood. Côté box-office, le film rapporte moins que l'original avec plus de 290 millions de dollars de recettes (pour un budget de 150 millions). Initialement, un troisième film était même prévu, mais le projet semble pour le moment au point mort...

Les Jaeger contre Godzilla ?

C'est un peu l'évidence même. Tous les fans de Godzilla aimeraient voir cette confrontation. Le roi des Kaiju contre les Jaeger de Guillermo Del Toro. Ça fait sens. Steven DeKnight s'est rendu sur son compte Twitter pour révéler ses idées concernant Pacific Rim 3. Le cinéaste a partagé son désir de connecter la franchise Pacific Rim au Monsterverse. Une licence qui contient les films : Godzilla, Kong : Skull Island, Godzilla : roi des monstres et le prochain Godzilla vs Kong. Malheureusement, le projet n'a pas été produit et ne le sera vraisemblablement jamais.

« C'était mon plan à long terme. Pacific Rim 3 a été structuré pour se terminer de manière à marier les deux univers. »

Malheureusement, les studios n'ont pas donné suite à cette idée plutôt convaincante, en tout cas totalement logique. Voir les Jaeger contre Godzilla aurait été un crossover plutôt intéressant. Une idée qui avait également traversé l'esprit de Guillermo Del Toro lui-même :

« Personnellement, j'aime voir les néons, les batailles navales, la démolition de bâtiments, etc. Parce que secrètement, peut-être, que l'univers Pacific Rim coexiste avec le Legendary Kaijuverse et, peut-être, qu'ils pourront un jour s'affronter. »

Le cinéaste a ensuite précisé que cette déclaration était un pur fantasme de fan et qu'aucun projet n'était prévu autour de ce sujet. Peut-être que les studios concevront un jour à lancer un tel produit. Mais pour l'heure, Warner Bros a suffisamment à faire avec son affrontement titanesque entre Godzilla et Kong, prévu pour le 24 mars prochain.