Palm Springs : la comédie romantique Hulu a battu des records de visionnage - CinéSéries

Disponible depuis le week-end dernier sur Hulu, la comédie romantique "Palm Springs" a depuis battu un record d’audience sur la plateforme. Le film a été bien reçu par le public et la critique.

L’histoire de Palm Springs

Palm Springs est une comédie romantique centrée sur l’insouciant Nyles et Sarah, la demoiselle d’honneur au mariage où les deux se rencontrent, à Palm Springs. Ils commencent alors une idylle, mais vont vite se retrouver confrontés à quelque chose qu’ils n’avaient pas prévu. Ils vont alors devoir à supporter la compagnie de l’autre, sans pouvoir y échapper.

Réalisé par Max Barbakow, Palm Springs est porté par Andy Samberg et Cristin Milioti, qui jouent les deux principaux protagonistes, et J.K. Simmons, dans le rôle de Roy, un invité du mariage. Camila Mendes, alias Veronica dans Riverdale, Tyler Hoechlin, aka Superman dans la nouvelle série Superman & Lois, Meredith Hagner, Dale Dickey et Chris Pang font aussi partie de la distribution.

Déjà plusieurs records pour le film

Alors que Palm Springs est sorti vendredi dernier sur Hulu, on apprend aujourd’hui via IndieWire que le film a réalisé le plus gros score d’audience pour un premier week-end depuis le lancement de la plateforme. Et ce n’est pas le seul record que la comédie romantique a battu. Lorsqu’il avait été dévoilé au festival de Sundance, au début de l’année, Palm Springs s’était vendu pour 17 millions de dollars, soit la plus grosse somme dépensée pour un film montré au festival de Robert Redford.

Le long-métrage n’a pas seulement fait un carton sur le service de streaming, puisqu’Hulu a aussi confirmé qu’on n’avait jamais parlé autant d’une de ses productions originales sur les réseaux sociaux durant le premier week-end de leur sortie. Ces records sont d’autant plus impressionnants que Palm Springs est à la fois le premier long-métrage de son réalisateur, Max Barbakow, et de son scénariste, Andy Siara. Le film est l’une des comédies les plus plébiscitées par la critique de l’année. Elle a obtenu la très grosse moyenne de 93% parmi les critiques et de 91% parmi le public sur le site de référence Rotten Tomatoes. On peut y lire dans le résumé du consensus des critiques, que le site publie quand elle sont assez nombreuses pour en dégager une conclusion : « De grosses performances, une réalisation assurée et un concept original rafraîchissant font de Palm Springs une comédie romantique dont il est facile de tomber amoureux. »