Cette comédie romantique géniale de 2021 va avoir un remake avec Tarek Boudali

4 ans après la diffusion de la comédie "Palm Springs" sur Prime Video, son remake français, "Un mariage sans fin", est annoncé pour 2025. Il a pour acteurs principaux Tarek Boudali et Camille Rowe, qui feront donc l'expérience d'une folle boucle temporelle en plein mariage.

Palm Springs a son remake français

En février 2021, on découvrait sur Prime Video l'excellente comédie romantique et de science-fiction Palm Springs. L'histoire de la rencontre entre un homme et une femme, interprétés par Andy Samberg et Cristin Milioti, coincés dans une boucle temporelle lors d'une soirée de mariage à Palm Springs. Acclamée par la critique lors de son avant-première au Festival de Sundance 2020, la réalisation de Max Barbakow a reçu plusieurs nominations et récompenses et est considérée comme une des meilleures comédies récentes.

Nyles (Andy Samberg) - Palm Springs ©Prime Video

Son succès a ainsi donné l'idée d'un remake français à Prime Video. Celui-ci a été confié au réalisateur et compagnon de Camille Chamoux Patrick Cassir, qui a fait ses preuves dans le genre de la comédie romantique avec Premières vacances. Son titre est Un mariage sans fin, et a pour acteurs principaux Tarek Boudali et Camille Rowe.

Lors du mariage de sa sœur dans un hôtel reculé du Maroc, Louna rencontre Paul. Rongée par l’ennui, elle se laisse séduire par ce curieux convive. Mais alors qu’ils s’apprêtent à conclure leur soirée au milieu du désert, Paul est attaqué par un mystérieux agresseur et fuit dans une grotte, suivi de près par Louna. À son réveil, elle découvre qu’elle est coincée dans une boucle temporelle avec Paul, condamnée à revivre cette journée à

l’infini. Elle cherche à en sortir par tous les moyens, tandis que Paul, qui est coincé depuis plus longtemps qu’elle, la guide avec malice à travers les méandres de ce mariage sans fin... Et s’ils trouvaient alors, derrière l’absurdité de leur situation, une chance inespérée de donner un sens à leur existence, et peut-être même de découvrir l’amour ?

Un mariage sans fin compte aussi à son casting Bertrand Usclat, Youssef Hajdi et Claire Chust. Fera-t-il alors aussi bien que l'oeuvre originale ? On aura la réponse courant 2025.