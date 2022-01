Panic Room : le geste touchant de Nicole Kidman envers Kristen Stewart

En 2002, Kristen Stewart a douze ans. Elle a joué dans quelques téléfilms et publicités, mais Panic Room est son premier grand rôle au cinéma. Une présence magnétique à l'écran qui offrait déjà un aperçu de la grande actrice qu'elle allait devenir. Elle interprétait le rôle de Sarah Altman, une ado qui emménageait avec sa mère, fraîchement séparée de son mari, dans une immense maison new-yorkaise munie d'une fameuse pièce de panique.

C'est Jodie Foster qui lui donnait la réplique dans ce huis-clos éprouvant et efficace mis en scène par David Fincher. Mais ce dernier avait choisi une autre actrice pour interpréter le rôle de sa mère. Et pas n'importe laquelle.

En effet, c'est Nicole Kidman qui avait été désignée pour camper Meg Altman. Mais après plusieurs semaines de répétitions, cette dernière s'est blessée et a été remplacée au dernier moment par Jodie Foster.

Récemment réunies par le magazine Variety, Kristen Stewart et Nicole Kidman ont partagé leurs souvenirs de leur (courte) expérience sur Panic Room. On y apprend notamment que Nicole Kidman a eu une attention particulière pour la jeune actrice.

Je me souviens que Fincher m'avait dit "on a découvert la plus formidable des actrices". Et nous voilà vingt ans plus tard, et il avait raison. Comme d'habitude.