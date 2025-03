Papa ou maman : "il m'excite", quand Marina Foïs était cash sur Laurent Lafitte

En 2015, le cinéaste Martin Bourboulon réalise son premier long-métrage : "Papa ou maman". Un premier essai conclu par un succès qui s'explique notamment par l'alchimie entre les comédiens Marina Foïs et Laurent Lafitte.

Papa ou maman : une saga à succès

Pour son premier long-métrage, Martin Bourboulon s'attaque à la comédie avec Papa ou maman. Écrit par Alexandre de la Patellière et Guillaume Clicquot, le film raconte comment deux parents se battent pour ne pas avoir la garde de leurs enfants. Porté par Marina Foïs et Laurent Lafitte, le film a rencontré un certain succès critique et populaire, ce qui a entraîné la production d'une suite, Papa ou maman 2 en 2016 et même d'une série dérivée portée par Florent Peyre et Émilie Caen.

Marina Foïs et Laurent Lafitte - Papa ou maman © Pathé Films

Depuis le succès de ses deux films Papa ou maman, Martin Bourboulon a gagné en popularité et s'occupe maintenant de projets ambitieux tels que Eiffel (2021) ou Les Trois Mousquetaires.

L'alchimie entre Marina Foïs et Laurent Lafitte

Mais si Papa ou maman a rencontré autant de succès, c'est grâce au talent des deux comédiens. En effet, les deux acteurs ont donné un véritable rythme au long-métrage de Martin Bourboulon grâce à une alchimie naturelle. En effet, les deux stars du cinéma français se connaissent depuis leur 17 ans. Marina Foïs et Laurent Lafitte sont donc très proches dans la vie. Une relation qui les a beaucoup aidés pour jouer ce couple qui se sépare. L'actrice a même avoué dans le dossier de presse qu'elle trouve Laurent Lafitte très sexy :

J’accorde beaucoup d’importance au physique et je crois que c’est important de désirer un peu son partenaire. Un minimum. Un peu. C’est plus agréable quand on doit se lever très tôt pour tourner…

Une déclaration corroborée avec une autre de ses affirmations au micro de Télé 7 Jours, où Marina Foïs chantait là encore les louanges de son camarade lors de la promotion de Papa ou maman 2 :

Je l’adore. À l’écran, il y a des mariages réussis entre acteurs. Il m’excite, il me stimule, il me rend plus drôle, parce qu’il me fait mourir de rire et que l’on se connaît très bien.

Pour Laurent Lafitte aussi sa relation avec Marina Foïs est très importante. Lors d'un entretien avec le média Marie Claire, il a expliqué l'importance de l'amitié, et le rôle que jouait Marina Foïs dans sa vie :