Papi-Sitter : Gérard Lanvin et Olivier Marchal prêts pour l’affrontement dans la bande-annonce

Papi-Sitter, la nouvelle comédie familiale de Philippe Guillard se dévoile dans une bande-annonce qui promet un drôle d’affrontement entre deux grands-pères, tandis que leur petite-fille est sensée passer le baccalauréat. Olivier Marchal et Gérard Lanvin incarnent ces deux hommes, chacun bien décidé à ne rien céder à l’autre. Au cinéma le 4 mars 2020.

Le 4 mars sortira dans nos salles la comédie Papi-Sitter, une réalisation de Philippe Guillard, avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal et Camille Aguilar. Pour ce film qui va réunir autour d’une lycéenne ses deux grands-pères, aussi opposés que possible, le réalisateur Philippe Guillard retrouve donc Gérard Lanvin et Olivier Marchal, qu’il avait mis en scène dans son premier long-métrage, Le Fils à Jo. Deux « gueules » du cinéma français, des caractères que Guillard, ancien rugbyman professionnel, et scénariste pour le cinéma depuis le début des années 2000, sait parfaitement mettre en lumière.

Papi-Sitter : méchant gendarme contre gentil voyou ?

La bande-annonce expose très rapidement l’enjeu : la jeune Camille (Camille Aguilar) va passer son bac, sans aucune motivation, et alors que ses parents partent, son grand-père André (Gérard Lanvin) arrive pour encadrer ses révisions. André est un haut-gradé de la gendarmerie à la retraite, tendance psychorigide. Mais son autre grand-père Teddy (Olivier Marchal) va pointer le bout de son nez, très porté sur la fête et louvoyant apparemment autour de l’illégalité.

Le pitch peut faire penser au deuxième Very Bad Dads, la comédie américaine où un père et un beau-père se font la guerre, et reçoivent en renfort chacun leur père, tout aussi diamétralement opposés. D’une manière générale, Papi-Sitter va jouer sur le principe très connu du duo antagoniste, qui se chamaillera avant de trouver, finalement, un terrain d’entente. L’histoire se déroule dans le Sud-Ouest, comme on peut le deviner aux images de plages et de surf. Une région bien connue du réalisateur, puisque Le Fils à Jo s’y déroulait, et que Philippe Guillard a coscénarisé Camping et Camping 2, qui prennent aussi place dans cette région.

Papi-Sitter, un film de Philippe Guillard. Sortie le 4 mars 2020.