Paranormal Activity 7 : des premières images pour le reboot

Les esprits de la saga "Paranormal Activity" ne sont pas encore au repos. Un septième film est en passe de sortie pour Halloween prochain sur Paramount+. Un premier teaser permet d'en apprendre un peu plus sur ce projet plutôt mystérieux.

La saga Paranormal Activity continue de s'étendre

Paranormal Activity a créé la surprise en 2009 en cassant tout au box-office (190 millions de dollars remportés à travers le monde) alors que son budget grimpe à peine à 15 000 dollars. Une rentabilité impressionnante, qui rappelle celle du Projet Blair Witch. Les deux films se ressemblent puisqu'ils travaillent ce sous-genre horrifique qu'est le found footage. Le concept était basé sur une famille en proie à des phénomènes paranormaux. À l'aide de caméras disposées volontairement chez eux, ils voulaient recueillir des preuves.

Paranormal Activity ©Paramount

Quand quelque chose marche de la sorte, n'importe quel producteur digne de ce nom ne peut pas rester sans rien faire. Cinq films supplémentaires ont vu le jour et la saga ne va pas s'arrêter là. Un septième opus a été tourné avec William Eubank à la mise en scène. On le connaît pour le fort sympathique et mésestimé Underwater. Sous-titré Next of Kin (en hommage au film d'horreur de Tony Williams ?), Paranormal Activity 7 reste un projet mystérieux. On ne sait rien sur le scénario mais nul doute que des esprits maléfiques seront au centre de l'attention.

Un teaser prometteur pour Next of Kin

Paramount vient de proposer les premières images du film avec un teaser. Il devrait être question d'une sorte de secte aux pratiques douteuses. La bonne nouvelle, sur la forme, est que la mise en scène ne devrait pas passer que par des plans found footage. Il semblerait que William Eubank ait réussi à se détacher de ça, sans pour autant totalement abandonner cette part importante de l'univers. L'idée n'est pas pour nous déplaire et pourrait permettre de régénérer une saga qui a fait le tour de la question de cette approche visuelle. Autre bonne nouvelle : Next to Kin a reçu un classement R aux États-Unis, signe qu'il devrait miser sur la violence et ne pas jouer sur le hors-champ ou seulement des jump scares.

À quand une sortie en France ?

Le film était prévu à l'origine dans les salles pour 2022 mais les plans ont été changés. Il sortira plutôt sur le petit écran via la plateforme Paramount+, le 29 octobre prochain. Pile pour Halloween, donc ! En France, ce service n'est pas encore disponible (il sera lancé l'année prochaine dans certains pays européens), ce qui pose question sur la manière dont Paranormal Activity 7 sera visible chez nous. Un passage dans les salles reste possible. Mais on penche davantage pour une arrivée directement en DVD/Blu-Ray ou sur une plateforme accessible dans notre pays.