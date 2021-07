Paranormal Activity 7 : Jason Blum donne des nouvelles du reboot

La franchise "Paranormal Activity" continue de respirer et va même s'offrir un nouveau départ avec un reboot. Le producteur Jason Blum évoque ce septième film et annonce que de la nouveauté sera au programme.

Paranormal Activity passe par la case reboot

Durant la seconde partie des années 2000, le cinéma d'horreur voit l'une de ses branches prendre une ampleur folle. Le found footage devient à la mode, avec les succès conjugués de , Cloverfield et Paranormal Activity. Le dernier de ce trio a marché sur les pas du Projet Blair Witch en signant un succès commercial dingue alors que son budget étaittotalement dérisoire. Tourné pour à peine 15 000 dollars, il en rapporte plus de 190 millions au box-office mondial. Le film assemble des fausses "images vraies" tournées par une famille pendant leurs nuits pour savoir si leur maison est victime de phénomènes paranormaux.

Cette rentabilité exceptionnelle va évidemment donner l'envie d'insister au producteur Jason Blum. Des suites à la pelle vont sortir. L'intérêt se délite avec le temps mais la franchise n'est pas encore au point mort puisqu'un nouveau film va arriver directement sur Paramount+ avant la fin de l'année en cours. Paranormal Activity 7 ne sera pas une suite mais un reboot. Toujours avec Jason Blum à la production, le long-métrage est réalisé par William Eubank à qui on doit la bonne surprise Underwater.

Katie (Katie Featherston) - Paranormal Activity ©Paramount Pictures

Qu'attendre du nouveau film ?

Dans la mesure du possible, l'intérêt est d'amorcer une nouvelle dynamique. Sur la forme, nous devrions rester sur du found footage. Lors d'une discussion avec Collider, Jason Blum a expliqué que le film était terminé et qu'il pensait, avant de le faire, que le franchise était en bout de course. La continuer était avant tout une idée de la Paramount.

J'ai vraiment encouragé toutes les personnes créatives impliquées à penser à quelque chose de neuf. Beaucoup de gens qui vont voir le nouveau Paranormal Activity avaient 3 ans lorsque le premier est sorti, donc ils ne savent pas ce que sont ces films plus anciens. J'ai pensé que si nous devions le refaire, il fallait le refaire mieux, pas d'étendre ce que nous avons fait pendant toutes ces années.

Des propos qui ne nous avancent pas plus sur l'orientation prise par le scénario de cette nouvelle monture. Comment apporter de la réinvention dans ces histoires d'esprits ? Qu'est-ce qu'un reboot va apporter fondamentalement à la recette Paranormal Activity ? Les ressorts du found footage et de la franchise sont désormais connus. Le tout premier film a bien fonctionné car il apportait un certain vent de fraicheur en son temps. Il va falloir cette fois s'adapter au cinéma de notre époque. Nous sommes vraiment curieux de voir comment l'équipe s'est débrouillée pour que ce nouveau départ soit justifié. Bien entendu, on suspecte ce projet d'être le potentiel point de départ d'une série de films.