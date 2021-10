Paranormal Activity 7 : une première bande-annonce pour le nouveau volet de la saga

On se demandait ce que devenait la célèbre franchise "Paranormal Activity". Elle prépare un retour en force avec la première bande-annonce de son septième volet.

Paranormal Activity : arnaque ou coup de génie ?

Depuis le succès de Le Projet Blair Witch, la mouvance pour les films d'horreur à petit budget tournés en found footage n'a cessé de croître : Rec, Cloverfield, et donc Paranormal Activity en 2009.

Prenant l'apparence d'un film amateur, ce long-métrage à très petit budget (à peine 15 000 dollars) a surtout misé sur la promotion pour attirer du monde en salles. En effet, la production a tablé, dans un premier temps, sur une sortie limitée pour faire le buzz et faire marcher le bouche à oreille. Par la suite, elle a mis en place des bandes-annonces devenues mythiques, dans lesquelles on voyait très peu d'images du film. Juste les cris et les visages horrifiés des spectateurs dans la salle.

La plus belle promotion ne vint toutefois pas de la production. En effet, cette dernière a reçu un soutien de poids en la personne de Steven Spielberg qui déclara avoir été effrayé par le film. Un comble, quand on sait qu'il est le scénariste et producteur de l'un des films les plus angoissants de tous les temps : Poltergeist.

Au final, Paranormal Activity remporte son pari avec la bagatelle de 193,8 millions de dollars récoltés, ce qui en fait un des films les plus rentables de l'histoire du 7e art. Récoltant de nombreuses récompenses, il a également révélé un producteur désormais connu pour rentabiliser à outrance des films d'horreur volontairement fauchés : Jason Blum.

Paranormal Activity n'a pourtant rien de révolutionnaire, artistiquement parlant. Son côté "faux documentaire" et la présence d'éléments surnaturels qui effraient un couple dans sa propre maison ont déjà été vus et revus. Cette réelle absence de créativité aura un impact sur ses nombreuses suites qui tenteront même un fil rouge ridicule entre les épisodes. L'idée même d'un nouveau volet a donc de quoi surprendre.

Une bande-annonce qui veut nous terrifier

Il faut remonter à 2015 pour voir trace d'un film de la franchise. Alors qu'on la pensait à bout de souffle, elle revient donc cette année avec Paranormal Activity : Next of Kin.

Comme l'avait montré son premier teaser, le film réalisé par William Eubank (Underwater) tente de s'éloigner de la recette des précédents épisodes. En effet, il alterne found footage et réalisation plus "traditionnelle" (avec des plans de caméras aériens qui rappellent ceux des longs-métrages réalisés par Terrence Malick). Toutefois, l'horreur sera bien présente, entre fantômes qui font voltiger les personnages, créatures monstrueuses, et famille qui semble soumise au Mal absolu. Une recette très classique, mais dont on attend de voir les résultats.

Pour rappel, Paranormal Activity : Next of Kin suit Margot (Emily Bader) , une jeune fille qui part à la rencontre d'un membre de sa famille biologique, vivant dans une communauté Amish isolée. Toutefois, cette dernière cache des secrets bien sombres, impliquant notamment des rituels maléfiques.

Paranormal Activity : Next of Kin ©Blumhouse Productions

Le film sera spécialement disponible sur la récente plateforme Paramount+, et prévue pour le 29 octobre aux USA. Une belle occasion de regarder le film durant Halloween, donc. Cependant, en France, aucune date n'a encore été communiquée. Il faudra donc se montrer patient.