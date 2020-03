Paranormal Activity : un septième film en développement

Vous avez aimé ? Partagez :

La franchise « Paranormal Activity » n’a pas encore dit son dernier mot. En effet, un septième épisode est en préparation par le réalisateur Christopher Landon, toujours produit par Blumhouse Productions.

En 2009, une petite révolution a eu lieu chez Blumhouse Productions. Le producteur Jason Blum flaire un filon inédit : Paranormal Activity. Le film réalisé par Oren Peli s’avère être le long métrage le plus rentable de tous les temps. Pour un budget de 15 000 dollars le film en rapporte plus de 193 millions à travers le monde. De quoi, évidemment, lancer des suites. Cinq autres films verront le jour dont le dernier en date remonte à 2015 avec Paranormal Activity 5 : Ghost Dimension. Bien que les films soient de moins en moins rentables, ils conservent une marge largement suffisante. Jason Blum veut donc relancer la saga avec un nouvel opus.

Paranormal Activity 7

Lors d’une récente interview au podcast The Evolution of Horror, Jason Blum a donné quelques précisions sur ce nouveau film. Il a ainsi précisé que la date de sortie serait approximativement dans un an, et que le film ne s’intitulera pas simplement Paranormal Activity 7. De même, il confirme que le long métrage sera réalisé par Christophe Landon, le réalisateur de Happy Birthdead, qui avait par ailleurs déjà mis en scène un opus de la saga avec le spin-off Paranormal Activity : The Marked Ones en 2013.

Avant de se lancer dans la licence Happy Birthdead, Christophe Landon était le scénariste principal de la franchise Paranormal Activity. Il a notamment écrit les scripts du deuxième, troisième et quatrième opus.

Cette saga est sans précédent et demeure l’une des plus rentables de tous les temps. Pour des budgets minuscules, les six films ont rapporté plus de 890 millions de dollars de recette à travers le monde. C’est d’ailleurs Paranormal Activity 3 qui a obtenu le meilleur score au box-office avec plus de 207 millions de dollars de recettes.

On ne sait pas encore grand chose de ce septième volet si ce n’est qu’il pourrait débarquer dans les salles françaises le 17 mars 2021. Mais une chose est sûre, ce nouvel épisode reprendra la formule des précédents films : un petit budget pour un maximum de succès.