Parasite et 1917 se détachent dans la course à l’Oscar du meilleur film

Parasite peut-il remporter l’Oscar du meilleur film ? Sera-t-il coiffé au poteau par 1917 ? Il va falloir patienter pour le savoir, mais les SAG Awards, PGA et ACE Awards, remis ce week-end, ont clairement identifié de très grands favoris.

Ce week-end du 18 et 19 janvier 2020 se tenaient des cérémonies de récompenses à Hollywood. Les Screen Actors Guild Awards (SAG), les Producers Guild Awards (PGA), et les American Cinema Editors Awards (ACE). Et donc, pour la communauté des acteurs, des producteurs, et des monteurs, la tendance est très sensiblement la même, alignée sur ce que les Golden Globes ont déjà indiqué. À côté du quarté gagnant pour les acteurs et actrices, 1917 de Sam Mendes et Parasite de Bong Joon-ho ont de nouveau été distingués.

Peu de suspense pour les comédiens, beaucoup pour le reste

Il n’y aura vraisemblablement pas de surprises concernant les interprètes féminines et masculins, puisque aux SAG Awards, comme aux Golden Globes, Joaquin Phoenix et Brad Pitt ont été récompensés chez les hommes, et Renée Zellweger et Laura Dern chez les femmes. Mais, événement de taille, Parasite a reçu le prix du meilleur ensemble d’acteurs, une première historique, et seulement la deuxième nomination pour un film en langue étrangère depuis La Vie est belle de Roberto Benigni.

Du côté de la Producers Guild, la récompense du meilleur film est allée au film de guerre 1917, et Parasite était aussi nommé à ce prix. Il faut noter qu’en trente éditions de remise de son prix, les PGA ont récompensé 21 fois le film qui aurait aussi l’Oscar du meilleur film…

Enfin, concernant les ACE Awards, la récompense du meilleur montage dans la catégorie dramatique est allée à Parasite, une autre première historique pour un film en langue étrangère. C’est Jojo Rabbit qui a reçu le même prix dans la catégorie comédie.

Dans une année 2019 très riche, avec des mastodontes comme Once Upon a Time… in Hollywood, The Irishman, voire même Joker, la compétition pour l’Oscar du meilleur film a rarement autant fait rage, et celle-ci est d’autant plus passionnante que ce sont le film étranger Parasite, Palme d’or au Festival de Cannes 2019, et le retardataire 1917, Golden Globe 2020 du meilleur film, qui sont les grands favoris. On a hâte de savoir qui l’emportera, dans la nuit du 9 au 10 février prochain !