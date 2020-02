Parasite explose au box-office US après les Oscars

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Parasite

Suite à la victoire surprise du film de Bong Joon-ho aux Oscars, les résultats de « Parasite » au box-office américain ont explosé. De nombreux spectateurs ont voulu découvrir le long-métrage depuis la prestigieuse cérémonie.

La victoire historique de Parasite lors de la dernière cérémonie des Oscars du 10 février dernier, faisant du film sud-coréen le premier long-métrage tourné en langue étrangère à remporter la statuette de meilleur film, a provoqué une augmentation drastique de ses ventes de tickets aux États-Unis. Ce résultat a poussé de nombreux Américains à découvrir le long-métrage de Bong Joon-ho en salles.

Une augmentation des ventes de tickets de plus de 200%

Selon Variety, le film sud-coréen, qui a récolté quatre statuettes en tout lors de la cérémonie des Oscars (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleur film étranger), a vu sa vente de tickets augmenter de 234% lors du week-end. Sa victoire a donc eu un impact indéniable sur ses performances au cinéma. Il s’agissait en effet du premier week-end au cours duquel les spectateurs ont pu découvrir le film dans les salles depuis les Oscars.

Le média américain précise que cette augmentation des ventes de tickets au box-office US est la plus grosse pour un long-métrage venant juste de remporter l’Oscar du meilleur film depuis le début de la dernière décennie. Celui-ci a pour l’instant récolté la somme de 44 millions de dollars sur le territoire américain, ce qui représente un énorme chiffre pour un film étranger, et pour un public peu habitué à regarder des longs-métrages sous-titrés.

Pour rappel, Parasite s’intéresse à l’histoire de Kim Ki-taek, incarné par Song Kang-ho, et sa famille sud-coréenne pauvre, dont le fils parvient à se faire embaucher par l’opulente famille Park. Les Kim vont alors peu à peu s’intégrer à la vie des Park, ce qui va entraîner une série d’événements qui vont vite devenir incontrôlables.

La victoire du film de Bong Joon-ho a également eu un impact sur sa distribution en France. Initialement sorti en juin dernier dans l’Hexagone, certains cinémas ont décidé de proposer de nouveau le long-métrage. Il vous reste donc une chance de le découvrir s’il vous intéresse.

Retrouvez ici les résultats complets du box-office US.