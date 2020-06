Parasite : découvrez les secrets de fabrication de la maison

Une vidéo YouTube présente les secrets de fabrication de la maison de "Parasite", élément très important de l’histoire imaginée par Bong Joon Ho et son co-scénariste, Jin Won Han. Elle avait participé au succès du long-métrage, premier film en langue étrangère à avoir remporté l’Oscar du meilleur film.

Parasite : l'histoire

Parasite raconte l’histoire de Ki-Taek Kim, joué par Song Kang-Ho, et sa famille sud-coréenne pauvre, dont le fils parvient à se faire embaucher par l’opulente famille Park. Les Kim vont alors peu à peu s’intégrer à la vie des Park, ce qui va entraîner une série d’événements qui vont vite devenir incontrôlables.

Jang Hye-Jin interprète la femme de Ki-Taek, tandis que Choi Woo-shik et Park So-Dam jouent leurs enfants. Lee Sun-Kyun et Jo Yeo-jeong prêtent quant à eux leurs traits aux époux Park, tandis que Jung Ziso et Jung Hyeon-jun incarnent leurs deux enfants.

Les secrets de fabrication de la maison

La chaîne YouTube Great Big Story vient de sortir une courte vidéo (voir ci-dessous) dans laquelle le chef décorateur de Parasite, Ha-Jun Lee, révèle les secrets de la maison des Park dans le film. Ce dernier a été nominé dans la catégorie des meilleurs décors aux derniers Oscars pour son travail sur le long-métrage sud-coréen.

On y apprend d’abord que lors de la présentation de Parasite au festival de Cannes l’année dernière, de nombreux journalistes avaient interrogé Bong Joon-Ho sur la maison de son film. Le réalisateur avait alors révélé que le bâtiment était en fait un décor créé de toutes pièces, et non une réelle maison déjà existante avant le tournage. La maison de Parasite n’était donc pas réelle !

Après avoir décrit le rôle du chef décorateur comme celui de « la première personne à exprimer visuellement le langage d’un scénario », Ha-Jun Lee parle ensuite de ses inspirations pour la maison de Parasite. On apprend aussi que celle-ci était en fait divisée en plusieurs parties pour le tournage. Chaque étage était filmé sur un plateau différent, avant qu’ils ne soient superposés numériquement. En tout, quatre plateaux différents ont été utilisés pour créer la maison des Park.

Des accessoires à gros budget

La vidéo s’intéresse aussi aux accessoires utilisés dans le film. On y apprend que le chef décorateur et son équipe ont passé des mois à chercher les objets les plus adaptés à l’histoire, racontée par Bong Joon-Ho. Certains de ces objets n’ont presque rien coûté tandis que d’autres étaient très chers.

Quelle que soit la formule choisie par Ha-Jun Lee et son équipe pour sélectionner les décors et les objets, cela a été un succès. Les décors ont été l’un des éléments acclamés du film sud-coréen lors de sa sortie.

Parasite a remporté la Palme d’Or en 2019 et l’Oscar du meilleur film en 2020.