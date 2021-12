Paris-Brest sur Arte : c'est quoi ce téléfilm avec Anthony Bajon et Valérie Karsenti ?

Arte diffuse le téléfilm réalisé par Philippe Lioret intitulé "Paris-Brest". Le cinéaste propose un drame intime sur la famille et les non-dits, porté par le jeune Anthony Bajon. À ses côtés, on retrouve Valérie Karsenti ou encore Catherine Arditi.

Paris-Brest : Ça parle de quoi ?

Le cinéaste Philippe Lioret, réalisateur de Je vais bien ne t'en fais pas et Le fils de Jean réalise ici un téléfilm poignant intitulé Paris-Brest. Un premier film dédié entièrement à la télévision où il peint le portrait d'une famille aux rapports difficiles. Il inspecte ici l'âme et la conscience de ses différents personnages. Le scénario est une libre adaptation du livre éponyme de Tanguy Viel paru en 2009.

Le synopsis officiel est le suivant : Etudiant en lettres à Brest, Colin se heurte à ses parents, obsédés par l'argent, qui ne comprennent pas son rêve de devenir écrivain. Le jeune homme n'est soutenu que par sa grand-mère Manou, fortunée sur le tard, dont il est très proche. Il lui annonce ainsi qu'à sa copine Elise, qu'il est pris à la Sorbonne à Paris. Cinq ans plus tard, Colin revient pour la naissance de son neveu. Ses parents sont désormais installés dans le bel appartement de Manou qui végète dans une maison de retraite. Lors du réveillon de Noël, Colin annonce qu'il s'apprête à publier un roman sur leur famille…

Paris-Brest ©Arte

Un récit sur les non-dits familiaux

Cette famille brestoise filmée de façon quasi chabrolienne, est rongée par les mensonges et la cupidité. Colin, qui est un jeune écrivain, décide finalement de revenir près des siens pour les fêtes, lui qui s'est exilé pendant 5 ans à Paris. Malheureusement, il se reprend en plein visage tous les défauts et le comportement si irritant de ses parents, incarnés par Gilles Cohen et Valérie Karsenti. Cette dernière et d'ailleurs bien loin de son rôle de Liliane dans Scènes de ménage. Tout deux, sont parfaits dans le rôle des parents froids complètement obsédés par l'argent et la réussite sociale.

Anthony Bajon, quant à lui, tient le rôle principal de ce téléfilm, le jeune comédien révélé dans le film La Prière a été vu plus récemment dans Teddy ou La Troisième guerre. Ici, il incarne un écrivain tourmenté et trouve le bon mélange entre la haine profonde qu'il éprouve et sa sensibilité qui le caractérise. Il fonde justement son roman sur son histoire personnelle. Effectivement, quelques années en arrière un événement a tout fait basculer et ce souvenir le hante et le culpabilise depuis. Depuis, Colin cultive l'envie de s'extirper de cette cellule familiale si nocive pour lui.

Paris-Brest ©Arte

Manou est incarnée par Catherine Arditi, très rare à la télévision. Elle se glisse dans le rôle de la grand-mère compréhensive qui ne supporte plus sa fille et son gendre. Colin peut donc compter sur elle, car ensemble ils partagent les mêmes valeurs de l'argent. Kévin Azaïs est également de la partie et se montre une nouvelle fois très juste dans son interprétation. Évidemment, tous ces différents personnages sont, malgré leurs failles, très attachants. Philippe Lioret prouve ici qu'il n'a rien perdu de son savoir-faire, lui qui aime tant traiter de la complexité des rapports humains.