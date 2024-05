Netflix : derniers jours pour voir ce drame poétique et bouleversant, Palme d'or à Cannes il y a 40 ans

Il ne reste plus que quelques jours pour (re)voir "Paris, Texas" de Wim Wenders. Après le 14 mai, ce superbe drame avec Harry Dean Stanton et Nastassja Kinski ne sera plus disponible sur Netflix.

Paris, Texas : derniers jours pour (re)voir le film

Après avoir obtenu le Prix de la critique internationale au 29e festival de Cannes en 1976 pour Au fil du temps, Wim Wenders a encore plus conquis le Festival de Cannes en 1984 avec Paris, Texas. Avec ce drame façon road trip, le réalisateur allemand a reçu trois prix importants, dont la si symbolique Palme d'or (à cela s'ajoutèrent le prix FIPRESCI5 et le prix du Jury œcuménique). Une reconnaissance méritée pour l'un des films les plus marquants de son auteur, d'une poésie émouvante. Si vous ne l'avez jamais vu, il vous reste jusqu'au 14 mai pour le rattraper sur Netflix, après quoi Paris, Texas quittera le catalogue de la plateforme de streaming. Voici plusieurs raisons de le (re)découvrir.

Entre drame familial et road trip nostalgique

Paris, Texas débute alors qu'un homme, Travis, marche dans le désert du Texas. Épuisé et assoiffé, il se rend dans un bar au milieu de nulle part et prend de la glace pour se rafraichir. Mais le choc thermique est tel qu'il perd conscience. Un étrange médecin le recueil alors et contact son frère, Walt, pour qu'il vienne le chercher. Une annonce qui surprend Walt, puisque son frère a disparu depuis quatre ans. Lorsqu'il le retrouve finalement, il comprend que Travis est perturbé, incapable de parler ou de s'alimenter. Wim Wenders propose alors un premier road trip entre ces deux frères qui, durant leur trajet pour retourner à Los Angeles, vont se lier à nouveau et évoquer une partie du passé. Le réalisateur filme leur reconnexion avec délicatesse et pudeur. Il tire aussi des décors extérieurs des plans superbes, et prend son temps pour révéler au spectateur de quoi tout cela retourne.

Paris, Texas ©20th Century Fox

En effet, on découvre que Travis a disparu du jour au lendemain, tout comme sa compagne, Jane, qui laissa leur fils Hunter à Walt et son épouse, avant de disparaitre à son tour. Dans sa deuxième partie, Paris, Texas tend ainsi davantage vers le drame familial touchant. Car on comprend autant la crainte du couple de voir partir l'enfant qu'ils considèrent comme le leur, que le malaise de Travis devant son fils et le rejet, dans un premier temps, de ce dernier. Il y a quelque chose de bouleversant à voir cet homme se rendre devant l'école de son fils sans parvenir à communiquer avec lui. La performance d'Harry Dean Stanton y est pour beaucoup, tout comme celle de Dean Stockwell, qui joue ce frère désireux d'agir au mieux.

Nastassja Kinski, sublime comme toujours

Face à eux, on retrouve la Française Aurore Clément (Anne, l'épouse de Walt) et le jeune Hunter Carson, très bien dirigé, ainsi que Nastassja Kinski. Bien que cette dernière n'apparaisse que dans le dernier acte (après un nouveau voyage en voiture, cette fois entre père et fils jusqu'à Houston), sa présence est déterminante et participe grandement à l'émotion que procure Paris, Texas. Il faut dire que la comédienne a toujours rendu mémorable le moindre plan où elle apparaît, et ici, chacun de ses regards captés par la caméra de Wim Wenders est un bouleversement supplémentaire.

Paris, Texas ©20th Century Fox

Ses discussions avec Travis, dans une cabine, où un miroir sans tain les sépare, permettront enfin de lever le voile sur les quatre années de disparition de Travis, et d'ajouter une nouvelle thématique au film. Car en plus de questionner sur la relation fraternelle, la relation père/fils et sur les retrouvailles, le long-métrage évoque le déchirement d'une relation amoureuse obsessionnelle, avant une conclusion qui laisse les yeux humides et la gorge serrée.

