Ce soir à la TV : Jason Statham succède à Mel Gibson dans ce film d'action très violent

"Parker" passe ce soir sur W9, un film d'action avec Jason Statham et Jennifer Lopez. Dedans, l'acteur incarne un personnage culte de la littérature, porté avant lui par Mel Gibson et bien d'autres.

Jason Statham est lui aussi Parker

En 1962, l'auteur Donald E. Westlake créait le personnage de Parker. C'est avec son roman Comme une fleur (1962) qu'il a donné naissance à ce voleur professionnel et très mystérieux, qui sait se montrer froid et impitoyable. L'homme est alors apparu dans une vingtaine de romans. Mais il doit surtout sa popularité aux films qui s'en sont inspirés. Plusieurs acteurs de renom ont ainsi incarné Parker (sous un autre nom), comme Lee Marvin (Le Point de non-retour), Robert Duvall (Échec à l'organisation) ou encore Mel Gibson (Payback). Et 14 ans après ce dernier, c'est Jason Statham qui est devenu à son tour Parker dans le film éponyme.

Adapté du roman Flashfire (2000), Parker voit notre héros (qui cette fois porte bien le nom de Parker) participer à un coup avec une bande qu'il ne connaît pas. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Alors, quand la bande lui propose de réinvestir sa part pour un plus gros casse, Parker décline la proposition. Ce qui, évidemment, ne passe pas. Les hommes à ses côtés se retournent donc contre lui et le laisse pour mort dans un faussé. Sauf que le voleur s'en sort, et il compte bien se venger...

Jennifer Lopez et Jason Statham - Parker ©SND

Après avoir retrouvé la trace de la bande, Parker se rend donc à Palm Beach où un vol de bijoux se prépare. Il y rencontre Leslie Rodgers, une agent immobilière en difficulté financière qui va l'aider à doubler le gang qui a trahi Parker.

De la violence, mais pas que...

Si Payback avec Mel Gibson tendait vers le film noir, dans un Chicago sombre, Parker est lui bien plus porté sur l'action. C'est un pur film de Jason Statham dans lequel l'acteur s'en donne à cœur joie dans des combats violents et parfois sanglants. Entre autres, le personnage de Parker va exploser une oreille avec un fusil, fracasser la tête d'un adversaire avec le couvercle du réservoir des toilettes, ou encore défenestrer un homme de plusieurs étages. Mais s'il donne des coups, Parker en reçoit aussi pas mal, allant se faire étouffer avec une bâche ou en se plantant un couteau dans la main.

Heureusement, Leslie Rodgers amène un peu de légèreté dans ce monde de brut. Son interprète Jennifer Lopez donne une vraie fraicheur au film et une dose d'humour. Pourtant, en raison de problèmes personnels, le tournage n'a pas été si évident pour l'actrice et chanteuse. Enfin, notons la présence au casting de Parker des visages reconnaissables comme ceux de Nick Nolte et Bobby Cannavale. Et pour jouer les membres de la bande qui trahi le héros, on retrouve Michael Chiklis, Clifton Collins Jr., Wendell Pierce et Micah A. Hauptman.

Du beau monde qui n'a cependant pas convaincu la critique et n'a pas attiré le public en masse. Avec seulement 46 millions de dollars de recettes dans le monde, pour un budget estimé à 35 millions de dollars, Parker n'a pas été un succès.