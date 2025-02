Passé inaperçu au cinéma, ce drame de 2023 aux 2 César est dispo sur Netflix

Passé relativement inaperçu en salles, le film "Chien de la casse" auréolé de deux César est dispo sur Netflix France depuis le 19 février. Un drame social aussi brut que sensible, qui offre à Raphaël Quenard un rôle intense et confirme l’émergence d’un cinéaste à suivre.

Un duo inséparable… jusqu’à l’implosion

Dans un village du sud de la France, Mirales et Dog traînent leurs journées entre errance et amitié virile. Depuis l’enfance, ils sont comme deux frères. Pourtant, derrière la complicité, un rapport de force s’est installé : Mirales, bavard et charismatique, aime trop se moquer de Dog, plus réservé et taiseux, qui commence à en avoir assez d’être son souffre-douleur.

Quand Elsa, une étudiante venue de Rennes, débarque dans leur quotidien, l’équilibre déjà fragile de leur relation vole en éclats. Elle se rapproche de Dog, qui y voit une échappatoire, tandis que Mirales se retrouve face à lui-même, à sa solitude, à sa peur d’être laissé pour compte.

Chien de la casse ne raconte pas seulement une amitié qui se fissure, il parle aussi de la difficulté à trouver sa place, du poids des rêves étouffés, et de ce qu’on devient quand on ne sait pas quoi faire de sa vie.

Avec sa mise en scène sèche et naturaliste, Jean-Baptiste Durand capte avec une justesse désarmante les silences qui en disent long, les regards fuyants et les mots qui blessent. Il signe un premier long-métrage d’une justesse rare, porté par une écriture ciselée et une sensibilité à fleur de peau.

Un succès critique et deux César pour un film resté trop discret

Si le grand public l’a peu vu en salles, la critique ne s’y est pas trompée. Chien de la casse a remporté deux César en 2024, consacrant Raphaël Quenard comme révélation de l’année et couronnant le film comme meilleur premier long-métrage. Une reconnaissance qui a confirmé ce que beaucoup pressentaient : Quenard est en train de devenir l’un des acteurs les plus fascinants de sa génération.

Son interprétation de Mirales est un véritable tour de force : impulsif, arrogant, insupportable… mais terriblement humain. Face à lui, Anthony Bajon et Galatéa Bellugi livrent des performances tout en retenue, rendant les confrontations d’autant plus intenses.

Avec son arrivée sur Netflix, le film peut enfin toucher une audience plus large et recevoir l’attention qu’il mérite. Un drame puissant, entre éclats de rires et moments de pure mélancolie, qui prouve que le cinéma français sait encore surprendre quand il capte avec tant d’authenticité l’amitié, la fierté et la peur du changement.