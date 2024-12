Passé inaperçu au cinéma, ce drame poignant avec Meryl Streep est dispo sur Netflix

Sorti en 2009, Doute (Doubt), réalisé par John Patrick Shanley, est passé inaperçu au cinéma. Malgré un accueil discret en salles, ce film porté par Meryl Streep et Philip Seymour Hoffman s’offre une seconde chance grâce à Netflix.

Une intrigue captivante sur la moralité et le soupçon

En 1964, dans une école catholique du Bronx, la sœur Aloysius Beauvier (Meryl Streep), une directrice stricte et intransigeante, suspecte le père Brendan Flynn (Philip Seymour Hoffman) d’attouchements envers un jeune élève afro-américain, Donald Miller. Son soupçon, alimenté par des indices indirects et des préjugés personnels, se transforme en une enquête acharnée, sans preuves tangibles.

Adapté de la pièce de théâtre à succès de John Patrick Shanley, qui signe également la réalisation, Doute explore les ambiguïtés de la vérité et le poids des accusations. Entre un prêtre progressiste prônant une Église ouverte et une religieuse attachée à l’autorité et aux traditions, le film met en scène un affrontement psychologique intense.

Grâce aux interprétations nuancées de ses acteurs principaux, Doute plonge les spectateurs dans une réflexion sur la certitude et le doute. Meryl Streep incarne avec brio une femme inflexible, tandis que Philip Seymour Hoffman dépeint un homme ambigu et complexe. À leurs côtés, Amy Adams et Viola Davis livrent également des prestations mémorables, malgré un temps de présence limité à l’écran.

Cinq nominations aux Oscars, mais une sortie discrète en France

Lors de sa sortie dans le monde en 2008 (en France en 2009), Doute a été accueilli favorablement par la critique. Son adaptation théâtrale, fidèle et sobre, ainsi que ses dialogues ciselés ont été salués. Toutefois, le film s’est adressé à un public plus restreint en raison de son sujet sensible et de son format intimiste.

Avec un budget de 20 millions de dollars, le film a généré environ 52 millions au box-office mondial : un résultat correct, mais loin des succès commerciaux habituels. Il a toutefois brillé dans les récompenses : Doute a obtenu cinq nominations aux Oscars, dont celles pour Meryl Streep (meilleure actrice), Philip Seymour Hoffman (meilleur acteur dans un second rôle), Viola Davis et Amy Adams (meilleures actrices dans un second rôle).

En France, Doute n'avait attiré que 137 000 entrées lors de sa sortie en février 2009. Son arrivée sur Netflix France est une parfaite occasion de le (re)découvrir.