Passé inaperçu au cinéma en 2023, ce mystérieux film cartonne sur Netflix

Sorti discrètement en 2023, À l'intérieur (Inside), réalisé par Vasilis Katsoupis et porté par Willem Dafoe, connaît actuellement un succès inattendu sur Netflix France, où il se classe 4ᵉ des films les plus regardés.

Un huis clos psychologique au cœur d’un penthouse new-yorkais

À l'intérieur raconte l’histoire de Nemo, un cambrioleur d’art qui se retrouve piégé dans un penthouse de luxe après une tentative de vol qui tourne mal. Enfermé sans possibilité de fuite, il est contraint de survivre en affrontant la faim, la solitude et la montée progressive d’une détresse psychologique. Le film repose en grande partie sur la performance de Willem Dafoe, qui incarne un personnage isolé, confronté à ses propres limites mentales et physiques.

Le film explore des thèmes liés à la survie, à l’isolement et à l’impact psychologique de la réclusion. L’esthétique minimaliste du long-métrage met en avant la tension de cette situation extrême, tandis que la réalisation privilégie une approche introspective, focalisée sur les pensées et les réactions du personnage. Ce parti pris peut diviser, certains spectateurs pouvant être captivés par cette lente immersion, tandis que d’autres peuvent la trouver difficile d’accès en raison de son rythme lent et de son ambiance étouffante.

Présenté au festival de Berlin en début d’année 2023, le film a suscité des avis partagés. Si certains critiques ont salué la prestation de Willem Dafoe et la direction artistique, d’autres ont exprimé des réserves sur la longueur et l’intensité narrative du huis clos qui finit par tourner quelque peu en rond et devenir très abscons.

Une popularité croissante grâce à Netflix

À l'intérieur n'a eu droit qu'à une sortie "technique" en France en novembre 2023, et n'a attiré que 4000 spectateurs. Pourtant, depuis son arrivée sur Netflix, le film connaît un regain d'intérêt. Classé actuellement 4ᵉ des films les plus regardés sur la plateforme en France, il profite de la visibilité mondiale offerte par le streaming.

Ce succès tardif illustre l'impact que les plateformes numériques peuvent avoir sur des œuvres au parcours cinématographique discret. Pour un public avide de thrillers psychologiques et d’expériences immersives, le film offre une proposition singulière, renforcée par la notoriété de Willem Dafoe. La popularité du long-métrage pourrait aussi être portée par l’intérêt croissant pour les récits en huis clos, un sous-genre qui a attiré l’attention ces dernières années avec d’autres productions centrées sur l’isolement.