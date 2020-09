Patrick Stewart n'est pas contre un crossover entre Star Wars et Star Trek

Tout le monde en a rêvé. Même Patrick Stewart. L'acteur culte de « Star Trek » fantasme sur un crossover avec la franchise « Star Wars ». Le genre de rencontre explosive que tous les fans aimeraient voir.

Star Wars vs Star Trek

D'un côté il y a Star Wars. Certainement la saga la plus célèbre de toute l'histoire du cinéma. Créée en 1977 par George Lucas, la franchise contient 11 films live, un film d'animation, trois séries animées, une série live, des romans, des jeux vidéo et un nombre incalculable de comics. Et ce n'est pas prêt d'être terminé.

De l'autre côté, il y a Star Trek. Initialement, Star Trek est un regroupement de 7 séries dont la première est créée en 1966 par Gene Roddenberry. La dernière en date est Star Trek : Picard, qui signe le grand retour de Patrick Stewart dans la peau du commandant Jean-Luc Picard. Puis, l'univers a été dérivé au cinéma, à travers la saga originelle de 6 films, qui s'étend de 1979 à 1991. Star Trek est ensuite revenu dans une nouvelle trilogie en 1996. Enfin, en 2009 via le Star Trek de J.J. Abrams. Star Trek, c'est également des séries animées, des web-séries, des jeux vidéos, des romans et des comics. Bref, les deux sagas sont définitivement cultes, et pourtant, elles ne se sont jamais rencontrées à l'écran.

Le rêve fou de Patrick Stewart

Lors d'une interview croisée avec Patrick Stewart et Mark Hamill, les deux comédiens ont fantasmé sur une rencontre entre Star Wars et Star Trek au cinéma. Les deux acteurs n'ont jamais tourné ensemble à l'exception d'une campagne publicitaire Uber Eats. Pourtant, les deux stars auraient aimé une rencontre entre leurs personnages comme l'explique Patrick Stewart au micro de Mens Journal :

J'avoue que nous avons fantasmé sur un univers combiné entre Star Wars et Star Trek. Il y a eu beaucoup d'idées sur la mise en place d'une rencontre entre ces deux univers emblématiques, et d'avoir le contact entre ces superbes personnages. Personnellement, j'en tirerais un énorme plaisir. Je pense que Picard voudrait Skywalker dans son équipage, tout en le surveillant attentivement. Parce qu'il a les traits de personnalité sur lesquels Picard voudrait garder un œil.

Mark Hamill, l'interprète de Luke Skywalker, pense à peu près la même chose que son éminent collègue :

Je pense que Luke respecterait beaucoup Picard et la force de Starfleet dans son ensemble. L'Alliance Rebelle dont il fait partie est beaucoup moins bien organisée. Il serait vraiment impressionné par l'efficacité d'exécution de l'Entreprise. Je crois aussi que Luke est un élève à vie, et ce malgré le fait qu'il devienne Jedi. Je pense qu'il aurait beaucoup à apprendre de Picard.

Star Trek ou Star Wars ?

L'opposition entre les deux franchises dure depuis la nuit des temps. Un combat entre fans à la fois drôle et navrant. Mark Hamill ne préfère pas prendre parti et met en lumière les différences qui opposent les deux sagas :

La différence entre Star Trek et Star Wars est assez simple. Star Trek est de la science-fiction classique, avec des humains qui vont dans l'espace et rencontrent des extraterrestres. Star Wars s'est volontairement déroulé dans une galaxie lointaine, très lointaine, parce que c'est de la fantaisie, pas de la science-fiction. La rivalité Star Trek/Star Wars, c'est comme comparer des pommes et des oranges. Vous pouvez aimer l'un ou l'autre, ou les deux, ou aucun des deux. Cette guerre me fait rire.

Bref, la rencontre entre ces deux sagas cultes demeure un fantasme de fans qui n'est pas prêt d'être comblé. Et ce n'est finalement peut-être pas plus mal...