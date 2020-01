Paul Feig aimerait un crossover entre les deux films Ghostbusters

Vous avez aimé ? Partagez :

Le réalisateur Paul Feig ne lâche pas l’affaire et essaye encore et toujours de réhabiliter son film « Ghostbusters ». Il propose même un crossover avec le futur film de la franchise : « S.O.S Fantômes : L’Héritage ».

En 2016, plus de 25 ans après Ghostbusters 2, Paul Feig réalise un reboot de la franchise. Une nouvelle version qui se sépare du casting originel pour proposer une équipe 100% féminine. Il réunit pour l’occasion Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon et Leslie Jones comme nouveaux visages de la saga. Le long-métrage reçoit des critiques majoritairement négatives. De plus, il fait un score décevant au box-office avec 229 millions de dollars de recettes pour un budget de 144 millions. Le film est également pointé du doigt pour son manque d’originalité dans le scénario qui reprend les éléments du premier film. Bref, après cet échec Sony enterre les possibles suites de Paul Feig pour se concentrer sur une nouvelle version mise en scène par Jason Reitman : Afterlife.

Qui veut voir ce crossover ?

Le réalisateur Paul Feig revient encore une énième fois sur son Ghostbusters. Frustré de ne pas avoir l’opportunité de faire une suite, il propose maintenant de faire un crossover avec Afterlife. S.O.S. Fantômes : L’Héritage (titre version française) est attendu le 19 août prochain. Réunissant le casting originel composé de Bill Murray, Sigourney Weaver et Dan Aykroyd, ce long-métrage se place comme une suite de Ghostbusters 2.

Ce film, qui ignore celui de 2016, annonce clairement l’annulation de la franchise féminine au grand damne de Paul Feig. Mais le cinéaste garde espoir et espère revoir ses personnages dans un film croisé réunissant les deux sagas. S’exprimant devant le panel de la Television Critics Association, Paul Feig a proposé le crossover :

Ce qui est génial, c’est que dans le monde de la bande dessinée, ils ont fait des croisements et notre équipe rejoint les Ghostbusters originaux. Le fait que ceci ait déjà été proposé dans la BD, me donne de l’espoir. J’adorerais voir cette équipe revenir. Nous avons eu tellement de plaisir à faire ce film, quelle que soit la controverse provoquée.

Ce crossover auquel fait référence Paul Feig a été publié par IDW Publishing en 2017. Appelé Ghostbusters 101, la série en six parties mettait en vedette les deux équipes Ghostbusters. Celle de 1984 et celle de 2016. Une rencontre inopinée que Paul Feig aimerait voir être portée sur grand écran. Reste à savoir si les fans ont réellement envie de voir ce crossover au cinéma. En attendant, les Ghostbusters originaux sont de retour cet été devant la caméra de Jason Reitman.