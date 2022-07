Paul Sorvino, inoubliable Paulie dans "Les Affranchis", est mort à 83 ans

Le comédien Paul Sorvino est décédé à l'âge de 83 ans, comme l'ont annoncé ses proches ce lundi 25 juillet. L'acteur était évidemment connu pour son rôle de caïd dans "Les Affranchis", mais aussi pour "Les Aventures de Rocketeer", "Nixon" ou encore la série "Godfather of Harlem".

Paul Sorvino est décédé

Lundi 25 juillet 2022, les proches de Paul Sorvino ont annoncé sa mort. L'acteur était âgé de 83 ans. Sur sa page Facebook, sa compagne Dee Dee Sorvino a écrit :

Je suis complètement bouleversée. L’amour de ma vie, l’homme le plus formidable à avoir vu le jour est parti. J’ai le cœur brisé.

Sa fille Mira Sorvino, connue pour ses rôles dans Maudite Aphrodite, Mimic et Un tueur pour cible, a de son côté déclaré avec émotion sur Twitter :

Mon père, le grand Paul Sorvino, est mort. Mon cœur est déchiré, une vie pleine d’amour, de joie et de sagesse à ses côtés s’est achevée. Il était le père le plus merveilleux. Je l'aime tellement.

Les Affranchis, Rocketeer, Nixon, Roméo + Juliette...

Né en 1939 à New York, dans le quartier de Brooklyn, Paul Sorvino commence sa carrière au début des années 70. Il croise la route d'Al Pacino en 1971 dans Panique à Needle Park. Ils se retrouvent quelques années plus tard dans Cruising - La Chasse, puis Dick Tracy.

Après avoir été dirigé par Mike Nichols pour Le Jour du dauphin, par William Friedkin pour Têtes vides cherchent coffres pleins (et Cruising) ou encore par Warren Beatty pour Reds, Paul Sorvino incarne son personnage le plus célèbre en 1990. Dans Les Affranchis de Martin Scorsese, il prête ses traits au caïd Paul Cicero, surnommé "Paulie", mentor d'Henry Hill qui règne sur Brooklyn des années 50 aux années 70.

Les Affranchis ©Warner Bros.

Par la suite, il interprète de nombreux rôles de mafieux, dont celui d'Eddie Valentine dans Les Aventures de Rocketeer et, plus récemment, celui de Frank Costello dans la série Godfather of Harlem. Il joue également Lord Capulet dans Roméo + Juliette et Henry Kissinger dans Nixon.

Au cours d'une interview accordée au Orlando Weekly en 2014 et citée par Le Monde, Paul Sorvino résume sa carrière ainsi :