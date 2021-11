Paul Thomas Anderson donne son avis sur Titane, Shang-Chi et Venom 2

Paul Thomas Anderson s'apprête à nous proposer prochainement son nouveau long-métrage "Licorice Pizza", trois ans après "Phantom Thread". Le metteur en scène est donc de retour sur le devant de la scène et il en profite pour donner son avis sur "Titane" et également sur le dernier Marvel et "Venom 2."

Paul Thomas Anderson est de retour

Licorice Pizza, c'est le titre du neuvième essai de Paul Thomas Anderson. L'homme est certainement l'un des plus talentueux de sa génération, avec une filmographie qui n'affiche pas de flagrante faute de goût. On attend donc une nouvelle oeuvre forte de sa part, avec un récit qui va se dérouler dans les années 70. Le scénario s'attardera sur deux adolescents qui tombent amoureux l'un de l'autre. La merveilleuse idée est d'être allé chercher Cooper Hoffman, le fils du regretté Philip Seymour Hoffman avec qui Paul Thomas Anderson a travaillé. Dans l'autre rôle principal, il a accordé sa confiance à l'inconnue Alana Haim. Cette dernière est d'ailleurs très largement mise en avant dans les premiers avis qui sont tombés. Il va cependant falloir attendre jusqu'au 5 janvier prochain pour découvrir Licorice Pizza sur les écrans français.

Licorice Pizza ©Universal Pictures International France

L'avis du réalisateur sur les dernières sorties

La promotion du film a débuté et le prestigieux Variety a publié un long entretien avec le réalisateur. C'est, comme souvent, très intéressant à lire. On en apprend plus sur Licorice Pizza mais les questions dérivent parfois vers d'autres sujets. Vient donc le moment où le journaliste demande à Paul Thomas Anderson quels sont les films qu'il a aimés dernièrement. À notre grande surprise, il cite en tout premier Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, dernière création cinématographique de l'écurie Marvel. On ne s'attendait pas à ce qu'un réalisateur qui oeuvre dans le cinéma indépendant, avec une grande exigence dans son travail, s'attarde sur cet univers.

"Shang-Chi" était vraiment fun. Il y a une énergie dedans, mais je vis aussi dans un foyer obsédé par Marvel, donc continuer le voyage avec ces histoires Marvel est excitant pour nous. J'ai aimé "Venom 2". "Titane" vaut le détour. Soyez prudents : je ne sais pas comment le recommander, car ce n'est certainement pas la tasse de thé de tout le monde. Je ne sais pas tout à fait sûr de ce que j'en pense mais, mon Dieu, tu es en présence d'une vraie cinéaste.

PTA s'exprime sur Titane

Plus surprenant que la dernière Marvellerie, c'est lorsqu'il dégaine le titre Venom : Let There Be Carnage que l'étonnement est le plus fort. Le film se prend des critiques cinglantes depuis sa sortie et on ne comprend pas vraiment ce que Paul Thomas Anderson a pu y trouver de stimulant. En revanche, nous sommes ravis de l'entendre citer Titane. Le seconde long-métrage de Julia Ducournau, pour lequel elle a décroché la dernière Palme d'or, est en effet un morceau de cinéma exigeant qui ne conviendra pas à tout le monde. Même si, là aussi, l'univers déployé par Titane est loin de celui de Paul Thomas Anderson, il sait reconnaître le talent déployé par son homologue française.