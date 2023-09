Paul Walker : sa fille lui rend un vibrant hommage sur Instagram

Décédé il y a 10 ans, Paul Walker aurait eu 50 ans ce 12 septembre 2023. Sa fille, Meadow Walker, lui a adressé un message touchant en partageant une photo d'elle à ses côtés.

Il y a dix ans, le tragique accident de Paul Walker

Le 12 septembre 2023, Paul Walker aurait dû fêter ses 50 ans. Malheureusement, l'acteur connu pour son rôle de Brian O'Conner dans la saga Fast & Furious, est décédé il y a dix ans, le 30 novembre 2023. Ce jour-là, le comédien a été victime d'un accident de la route après que le véhicule dans lequel il se trouvait, mais qu'il ne conduisait pas, est rentré en collusion avec un lampadaire.

Paul Walker - Fast & Furious 7 ©Universal Pictures

Une tragédie qui a obligé les producteurs de Fast & Furious à revoir leurs plans pour Fast & Furious 7 (2015), changeant notamment le scénario pour pouvoir terminer le tournage sans Paul Walker. Depuis cet opus, qui se termine sur un bel hommage à l'acteur, le personnage de Brian a été évoqué à plusieurs reprises dans les films suivants. Jusqu'à Fast & Furious X, dernier film en date, dans lequel la fille du comédien, Meadow Walker, a pu participer pour un nouveau clin d'œil à Paul Walker.

Le touchant message de sa fille Meadow Walker

Comme on pouvait l'imaginer, ce 12 septembre 2023 était un jour important pour Meadow Walker. L'actrice et mannequin s'est exprimée sur son compte Instagram et a partagé une belle image d'elle aux côtés de son père. Elle souhaite ainsi, en légende, un bon anniversaire à "son ange gardien" qu'elle décrit comme "l'âme la plus gentille".

Merci pour ton amour, tes conseils, ton amitié, ton soleil et pour m'avoir élevée pour voir toute la beauté du monde. Tu es l'âme la plus gentille, humble, généreuse et attentionnée que je connaisse. Tu m'as appris dès mon plus jeune âge à toujours traiter tout le monde avec respect, à faire le bien et à prendre soin de notre planète. Je t'aime et tu me manques tous les jours.

Quelques heures après ce post, Meadow Walker a également partagé une photo de son père dans Fast & Furious qu'elle a décidé d'immortaliser en la mettant sur des t-shirts. Des t-shirts en vente en édition limitée et dont les recettes seront reversés à la fondation Paul Walker.