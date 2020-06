Paydirt : Val Kilmer méconnaissable dans la bande-annonce du film d'action

L'acteur Val Kilmer est de retour sur le devant de la scène avec « Paydirt » de Christian Sesma. Le film raconte comment un libéré sous conditionnel fait équipe avec son ancien groupe pour retrouver un sac d'argent enterré il y a dix ans. Val Kilmer incarne un policier à la retraite qui se lance à leur poursuite.

Val Kilmer est toujours là

Val Kilmer a eu une carrière prolifique en plus de trente ans de métier. Mais ces dernières années sont plus compliquées. L'acteur de soixante ans débute sa carrière en 1984 avec Top Secret ! Mais c'est en 1986 qu'il explose aux yeux du monde pour son rôle de Iceman dans Top Gun. Un rôle qu'il va d'ailleurs reprendre dans le prochain Top Gun : Maverick. Par la suite, Val Kilmer fait des apparitions dans des films cultes comme Willow et True Romance. En 1995 il trouve un autre de ses rôles cultes dans l'excellent Heat de Michael Mann. La même année il incarne Batman dans le décevant Batman Forever. Un rôle qu'il refusera de reprendre dans Batman & Robin. Et à partir de ce moment là, c'est un peu la traversée du désert pour Val Kilmer...

Les dix premières années du XXIème siècle ne lui offrent pas grand chose à se mettre sous la dent malgré des apparitions dans Déjà-vu et Bad Lieutenant. En 2012 il retrouve un premier rôle dans Twixt de Francis Ford Coppola. Dernièrement il apparaissait dans Song to Song de Terrence Malick. En 2017, il confie avoir subi une trachéotomie suite à un cancer du larynx. Cette opération a notamment beaucoup endommagé sa voix.

Un premier rôle dans Paydirt

Et le voilà de retour sur le devant de la scène. Val Kilmer va en effet interpréter le shérif Tucker dans Paydirt. Il s'agit d'un film d'action écrit et réalisé par Christian Sesma. Ce dernier est un réalisateur de seconde zone qui a notamment signé la série Z La Ballade de Crazy Joe avec Danny Trejo. Son dernier film, Vigilante Diaries, remonte à 2019. Pour Paydirt, le cinéaste réunit un casting composé de Val Kilmer donc, mais également de Luke Goss et de Mike Hatton. Le film va raconter la recherche d'un sac d'argent par un groupe de cambrioleurs emmené par le personnage de Luke Goss. Val Kilmer va se lancer à leur poursuite dans les bottes d'un shérif à la retraite.

Les premières images de cette bande-annonce suggèrent un film d'action bourrin, qui devrait, dans le meilleur des cas, atterrir en direct vidéo.