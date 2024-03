Après Oppenheimer, Cillian Murphy va reprendre son rôle iconique

Steven Knight, créateur de la série à succès "Peaky Blinders", a confirmé que l'acteur Cillian Murphy, interprète de Thomas Shelb et rôle principal de la série, est bien de retour pour le film sur le gang de Birmingham.

Le film Peaky Blinders bientôt en tournage

C'est le créateur de la série himself Steven Knight qui l'a assuré lors de la première à Birmingham de sa nouvelle série This Town, le film qui prendra la suite de la grande série Peaky Blinders va entrer prochainement entamer son tournage, et le retour de Cillian Murphy dans son rôle de Thomas Shelby est confirmé !

Thomas Shelby (Cillian Murphy) - Peaky Blinders ©BBC

L'acteur irlandais, tout juste oscarisé pour sa performance dans Oppenheimer, est au sommet de son art et à un pic de sa carrière. C'est donc une excellente nouvelle pour le film et son public, qui pourront bien compter sur la star de la série, dotée d'une popularité maximum entrée dans une autre dimension avec le film de Christopher Nolan. Steven Knight a ainsi déclaré au sujet de Cillian Murphy :

Il est tout à fait de retour pour le film. On commence à tourner en septembre tout près d'ici, à Digbeth.

"C'était parfaitement mérité"

Le scénariste et réalisateur a par ailleurs fait part de son admiration pour l'acteur et exprimé son point de vue sur sa consécration aux Oscars :

C'était parfaitement mérité. Il est brillant et c'est un être humain formidable, un leader sur un tournage, il est lucide et direct. Il mérite tout ce qui lui arrive.

Bien sûr, la série criminelle à succès de la BBC dispose d'une très large fanbase, qui aurait été très déçue que Cillian Murphy ne soit pas dans le film Peaky Blinders mais ne l'auraient vraisemblablement pas boudé pour autant. Son retour confirmé, Cillian Murphy pourrait ainsi, en pleine gloire, introduire un plus large public encore à l'histoire de la famille Shelby et du gang des Peaky Blinders.