Ce soir à la TV : 700 bâtons de dynamite et 18 000 litres d'essence, c'est l'explosion la plus chère du cinéma

Soirée explosive ce soir sur 6ter qui diffuse "Pearl Harbor" de Michael Bay. Pour le grand final, le réalisateur a pu bénéficier de moyens impressionnants pour tourner des explosions gigantesques.

Pearl Harbor vu par Michael Bay

S'il y a bien un réalisateur qui s'y connait en explosions, c'est Michael Bay ! Le cinéaste est un adepte des films d'action et dès qu'il en a eu l'occasion, il ne s'est pas privé de faire tout péter. Comme avec la saga Transformers (2007-2017) qui comporte un grand nombre d'explosions à chaque combat entre les robots géants. Mais Michael Bay nous en a aussi mis plein les yeux avec son dernier film Ambulance (2022) ou lors de la course-poursuite à San Francisco dans Rock (1996). Et encore plus avec Pearl Harbor (2001), qui comporte même l'explosion la plus chère de l'histoire du cinéma.

Pour rappel, Pearl Harbor, s'intéresse à trois événements importants de la Seconde Guerre mondiale, dont l'attaque surprise de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, menée par les forces japonaises. Autour des faits historiques, Michael Bay a imaginé une romance. D'abord entre Rafe (Ben Affleck) et Evelyn (Kate Beckinsale), une infirmière qu'il rencontre lors d'un test pour entrer dans l'aviation. Puis, suite à la disparition de Rafe, son meilleur ami Danny (Josh Hartnett) va consoler Evelyn et se rapprocher d'elle. Sauf que leur idylle s'effondre lorsque Rafe revient auprès d'Evelyn.

Un final explosif et un record

Réalisé avec un budget colossal de 140 millions de dollars, Pearl Harbor a été un beau succès pour Michael Bay, rapportant plus de 449 millions de dollars dans le monde. De quoi largement rentabiliser les 5,5 millions de dollars qui ont été nécessaires pour tourner l'attaque de Pearl Harbor. Une partie qui est ainsi rentrée dans le Guinness World Records en tant que séquence d'explosion de film la plus chère. Le réalisateur a pu utiliser 700 bâtons de dynamite et 18 000 litres d'essence, et a notamment détruit six navires mis à disposition par l’US Army.

Mais en plus d'être la scène d'explosion la plus chère, Michael Bay estime que cette séquence devrait être officiellement considérée comme la "plus grande". Un titre obtenu par Spectre (2015) avec la destruction de la base de Blofeld. Ce qui avait fait grincer des dents le cinéaste, déclarant à Empire :

C'est des conneries. La nôtre est la plus grande. Jerry Bruckheimer a montré le film à Ridley Scott. Et sa réaction a été : "Putain !". Personne ne sait à quel point c'est difficile. Il y avait tellement de choses énormes sur le terrain. De vrais bateaux, 20 avions. Nous avions 350 événements en cours. Trois mois de montage sur sept bateaux, l'arrêt d'une autoroute de 5 km de distance...

Pearl Harbor ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Michael Bay avait également précisé que pour tourner ce genre d'explosion, il y avait une sorte de recette à respecter pour réussir à provoquer une vraie onde de choc impressionnante tout en étant réaliste. Et pour Pearl Harbor, le cinéaste disposait de tous les ingrédients, avec 12 caméras pour capter au mieux un moment particulier au sein de la séquence de 40 minutes, où les explosions atteignent leur paroxysme.

C'est probablement 30 secondes du film, mais c'est rempli d'explosions gigantesques. Le panache de fumée s'élevait à des centaines et des centaines de mètres. Une étincelle a même touché une petite île et a déclenché un feu de forêt que nous avons dû éteindre. Mais cette explosion a été une entreprise gigantesque.

Un résultat impressionnant que vous pouvez (re)voir dans la vidéo ci-dessous :