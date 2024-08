Pearl Harbor : Josh Hartnett revient sur sa scène de sexe "très gênante" avec Kate Beckinsale

Dans "Pearl Harbor", Josh Hartnett "pique" à son meilleur ami Ben Affleck sa petite amie incarnée par Kate Beckinsale. L'occasion d'une scène de sexe "très embarrassante", comme l'acteur l'a tout récemment expliqué.

Pearl Harbor, l'amour et la guerre

En 2001, après s'être fait remarquer dans The Faculty et Virgin Suicides, Josh Hartnett fait partie des jeunes stars montantes d'Hollywood. On le retrouve alors dans l'ambitieux film de guerre de Michael Bay Pearl Harbor, dont il partage notamment l'affiche avec Ben Affleck et Kate Beckinsale.

Dans ce film de guerre, mais aussi histoire d'amour et d'amitié, le pilote Rafe, incarné par Ben Affleck vit une histoire d'amour avec l'infirmière Evelyn, incarnée par Kate Beckinsale avant d'être porté disparu au combat. Ravagés par la tristesse, Evelyn et le meilleur ami de Rafe et aussi pilote Danny (Josh Hartnett) se rapprochent et développent alors leur propre relation amoureuse. Une relation dont la plus forte représentation est une scène de sexe aussi glamour que kitsch entre Kate Beckinsale et Josh Hartnett, lovés dans des parachutes suspendus dans un hangar. Une scène sur laquelle Josh Hartnett est revenue, expliquant qu'elle avait été "très gênante".

Le compagnon de Kate Beckinsale était présent

Interviewé par Elle dans le cadre de la sortie de Trap de M. Night Shyamalan, dont il tient le rôle principal, Josh Hartnett a ainsi raconté pourquoi cette séquence était parmi les plus embarrassantes de sa carrière.

Une de mes scènes les plus gênantes est celle dans Pearl Harbor où avec Kate Beckinsale nous faisons l'amour dans des parachutes (...) Elle avait décidé de venir sur le plateau, pour la première fois, avec sa fille d'un an et son compagnon. Je me suis senti lamentable toute la journée. C'était particulièrement gênant. Merci Kate !

Si Josh Hartnett ne cite pas le compagnon en question, il s'agissait à l'époque de l'acteur britannique Michael Sheen. Celui-ci et Kate Beckinsale ont été en couple de 1995 à 2003, et ont eu ensemble une fille, Lily Mo Sheen, née en 1999.