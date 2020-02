Pedro Almodóvar évoque ses futurs projets

Vous avez aimé ? Partagez :

En lice pour décrocher l’Oscar du meilleur film international, Pedro Almodóvar n’a pas fait le poids face à Bong Joon-ho. L’espagnol continue sa marche en avant en toute sérénité avec deux nouveaux projets. L’un d’eux sera un court-métrage tourné en compagnie de Tilda Swinton.

La réputation de Pedro Almodóvar n’est plus à faire. Comme son style et ses obsessions, que la critique et le public se plaisent à contempler. Son dernier essai, Douleur et Gloire, a encore prouvé qu’il avait des choses à raconter. Personnage fort du paysage cinématographique mondial, il ne renie pas sa sensibilité et c’est ce qui fait son succès. Reparti bredouille des Golden Globes et des Oscars, Almodóvar est déjà focalisé sur son futur. Durant une interview pour IndieWire, il lève le voile sur deux projets qu’il prépare.

Un court et un long-métrage pour Pedro Almodóvar

Le premier, assez surprenant, est un court-métrage. Quand on est un réalisateur aussi établi, l’exercice n’est pas celui que l’on privilégie, mais il arrive que des grands noms se fassent ce plaisir. Ce film au format réduit sera une adaptation de La Voix Humaine de Jean Cocteau, l’histoire d’une femme qui passe un appel téléphonique à son amant pour la dernière fois. L’espagnol dirigera dedans Tilda Swinton sans chercher à coller au texte, en la présentant seule avec son chien. La pièce de théâtre originale parle au metteur en scène, qui s’en était déjà inspiré lorsqu’il a livré Femmes au bord de la crise de nerfs. Ce court-métrage de 15 minutes sera porté par une actrice fabuleuse et Pedro Almodóvar en a dit le plus grand bien dans cette interview. Le tournage est imminent mais on ne sait pas dans quel cadre précis nous pourrons découvrir le film – probablement lors d’un festival.

Le second sera par contre un long-métrage mais aura comme lien avec l’autre d’être également adapté d’une pièce ! C’est Manuel à l’usage des femmes de ménage de Lucia Berlin qui a eu ses faveurs, pour ce qui devrait être le premier film de sa carrière en langue anglaise. Lui qui n’a jamais dérogé à son espagnol natal, il se lance un défi. On connaît que trop bien la beauté de son cinéma pour ne pas avoir envie de le voir évoluer dans cette sphère ! Le tournage est espéré pour la fin d’année 2020 et le réalisateur a déjà dans son viseur deux acteurs pour les rôles principaux mais il encore trop tôt pour qu’il daigne donner des éléments concrets.