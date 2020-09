Pedro Almodóvar prépare un western

Il y a des mariages que l'on n'attend pas. C'est pourtant cette imprévisibilité qui les rend si excitant. Si on vous dit que Pedro Almodóvar est en train de travailler sur un western, vous allez sûrement ne pas y croire. C'est pourtant quelque chose qui est en train de se faire, d'après le réalisateur.

La surprenante idée de Pedro Almodóvar

Tout grand maître qu'il est, Pedro Almodóvar reste un cinéaste que l'on attend sur un certain terrain. Du côté du mélo, du drame intimiste. Avec des thèmes réccurents, des obsessions, des goûts formels. C'est ce qui fait sa force car il sait préserver son art intact en arrivant toujours à sortir des films marquants. Et il ne semble pas vouloir s'arrêter de tourner. Tous les deux ou trois ans, il ajoute une ligne à sa filmographie déjà bien dense. Une bonne nouvelle pour les cinéphiles. Tant qu'il reste dans cette forme, on ne boudera pas notre plaisir. Ce n'est pas demain la veille qu'il compte s'arrêter. Au contraire, il semble plus débordé que jamais ! On peut dans l'immédiat le retrouver à la Mostra de Venise, où il est venu présenter son court-métrage tiré de La Voix Humaine de Jean Cocteau, avec Tilda Swinton en femme qui téléphone pour la dernière fois à son amant.

C'est dans ce festival qu'il vient de parler de son avenir et qu'il évoque un étonnant projet que l'on n'avait pas vu venir (via The Guardian). De ce que vient de déclarer Pedro Almodóvar, il planche actuellement sur l'écriture d'un scénario de western. Pas le genre auquel on l'aurait imaginé s'associer un jour mais il doit avoir des bonnes raisons de le faire. La curiosité est de mise, il devrait préserver son style pour le faire pénétrer au coeur des codes du western. Pas la peine d'en attendre du Sergio Leone ou quelque chose de très violent, le ton serait d'après lui "théâtral" et l'ambiance "colorée". C'est aussi une manière de ne pas se reposer sur ses lauriers que d'essayer d'emprunter des chemins inédits dans sa carrière. On salue le courage et on attend de voir si l'exécution sera à la hauteur.

Un agenda très chargé pour le metteur en scène espagnol

Ce western n'est pas le seul projet qui occupe Pedro Almodóvar en ce moment. On a déjà eu un aperçu de ce qu'il préparait avec, d'abord, Madres Paralelas. Un long-métrage qui lui permettra de travailler une septième fois avec sa muse Penélope Cruz. Le scénario sera à propos de deux femmes qui accouchent exactement le même jour mais qui vont emprunter des chemins différents dans leur propre vie. L'actrice que l'on vient d'évoquer tiendra l'un des deux rôles principaux.

Il y a ensuite son adaptation de Manuel à l’usage des femmes de ménage, le bouquin de Lucia Berlin sur la vie de plusieurs écrivaines. Le film va se faire en langue anglaise, avec des producteurs américains. Ce qui est une grosse nouveauté pour le réalisateur, qui a toujours voulu tourner dans sa langue maternelle. La pré-production a pris du plomb dans l'aile à cause de la pandémie mais les choses devraient se débloquer très prochainement.

Ce n'est pas tout ! Toujours lors de son passage à Venise, il a dévoilé qu'il travaillait sur un court et un moyen-métrage inspirés par le confinement. Comme d'autres artistes, il a été stimulé artistiquement par la période particulière que l'on vient de vivre à cause de ce virus. Almodóvar virera du côté de la dystopie et de la science-fiction pour imaginer un monde sans art.