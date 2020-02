Penélope Cruz et Antonio Banderas se retrouvent pour un nouveau film

Vous avez aimé ? Partagez :

Deux des acteurs espagnols les plus connus vont enfin s’offrir une collaboration digne de ce nom. Penélope Cruz et Antonia Banderas vont partager l’affiche de « Competencia Oficial », un film sur le monde du cinéma co-réalisé par Mariano Cohn et Gastón Duprat.

Les deux espagnols, stars sur leurs terres, et également connus à Hollywood, auront mis du temps avant de trouver un terrain de jeu sur lequel s’exprimer ensemble. Habitués chacun à tourner avec Pedro Almodóvar, on pouvait espérer que ce soit lui les convoquent. Il a brièvement tenté de le faire dans Les Amants passagers mais ce n’était que très bref. Ils étaient aussi tous les deux au casting de Douleur & Gloire mais ne se sont pas donnés la réplique à cette occasion. Ce n’est que partie remise puisqu’on apprend que Penélope Cruz et Antonio Banderas seront les stars de Competencia Oficial. Les réalisateurs Mariano Cohn et Gastón Duprat savent que leur rencontre peut déboucher sur de belles choses.

Penelope Cruz et Antonio Banderas enfin (vraiment) réunis

Le film des réalisateurs argentins se déroulera dans le monde du cinéma, et suivra Banderas dans la peau d’un acteur, qui doit collaborer avec un autre acteur (incarné par Oscar Martínez). Mais les deux n’ont pas la même carrière et ne partagent des méthodes de travail communes. Penélope Cruz sera l’excentrique réalisatrice qui arrive à monter son film grâce au financement d’un ambitieux millionaire.

Des acteurs qui incarnent des acteurs, la formule est toujours intéressante. Encore plus lorsque ceux qui sont désignés ont un tel talent. Même généralement, le cinéma qui parle de cinéma, c’est un concept qui permet de dédoubler la réflexion sur le médium. Cette fois, nous sommes sûrs que Cruz et Banderas vont largement se donner la réplique mais on ne sait pas trop si Competencia Oficial sera davantage une comédie ou un projet un peu plus sérieux sur les coulisses de la conception d’un film.

Penélope Cruz est en ce moment à l’affiche de Cuban Network, le nouvel essai d’Olivier Assayas. Antonio Banderas est dans l’attente de savoir s’il va décrocher un prix d’interprétation aux prochains Oscars pour sa performance dans Douleur et Gloire. Il devra se défaire d’une concurrence ardue pour y parvenir.

Aucune date de sortie n’est annoncée pour Competencia Oficial.