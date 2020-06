Peninsula : la suite de Dernier Train pour Busan se dévoile dans une bande-annonce explosive

« Peninsula », la suite de l'excellent « Dernier Train pour Busan » se dévoile dans une bande-annonce explosive. Le métrage semble prendre une toute autre direction que le précédent opus, en étant largement plus orienté vers l'action.

Le réalisateur Yeon Sang-Ho est en train de créer un triptyque passionnant. En 2016, il met en scène Seoul Station et Dernier Train pour Busan, deux films de zombies inédits. Le premier est un film d'animation qui dépeint le début d'une apocalypse zombies dans les rues de Seoul. Même si le film est parfois maladroit, c'est une proposition personnelle qui vaut le détour.

Plus tard la même année, Yeon Sang-Ho met en scène l'incroyable Dernier Train pour Busan. Le métrage devient instantanément culte. Le cinéaste réalise une référence du genre et marque durablement les cinéphiles. Son film, largement mieux maîtrisé que Seoul Station, rapporte plus de 92 millions de dollars au box-office. Depuis, les fans attendent impatiemment la suite : Peninsula.

Une nouvelle bande-annonce explosive

Peninsula est la suite indirecte de Dernier Train pour Busan. Le cinéaste reprend le même univers pour raconter le quotidien post-apocalyptique des derniers survivants. Quatre ans après les événements du précédent film, cette suite semble davantage portée sur l'action que sur l'horreur.

Yeon Sang-Ho raconte le destin de quelques survivants notamment emmenés par Kang Dong-won et Lee Jung-Hyun. Le long-métrage devait initialement sortir en août, mais il a récemment été déplacé au 28 octobre prochain.

Cette nouvelle bande-annonce, largement centrée sur l'action, en dévoile également davantage sur l'intrigue. On découvre un petit groupe à la recherche d'une énorme somme d'argent (2,5 millions de dollars) dans les rues de Seoul. Évidemment, les choses ne vont pas se dérouler comme prévues et ils vont devoir affronter une horde de zombies affamés et extrêmement rapides.

Cette vidéo propose également quelques grands moments d'action. Peninsula quitte l'enfermement du train pour se lancer dans un film d'action explosif. L'esthétique a également changé, offrant des scènes de nuit, contrairement au précédent film qui se déroulait entièrement de jour. Quant aux zombies, ils ont l'air aussi agressifs et organisés que dans World War Z. Les séquences d'action promettent d'en mettre plein la vue. Rendez-vous le 28 octobre 2020.