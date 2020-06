Peninsula : le film dévoile deux nouveaux posters mais décale sa date de sortie

« Peninsula », la suite de l'excellent « Dernier train pour Busan » vient de repousser sa date de sortie. Cependant, la production vient de révéler deux nouveaux posters pour illustrer l'apocalypse à venir.

Le réalisateur Yeon Sang-Ho est en train de créer un triptyque passionnant. En 2016, il réalise Seoul Station, un film d'animation qui prend place dans une apocalypse zombie. Même si le film est encore maladroit, surtout à cause de personnages assez stupides, le discours social est très engagé. Sorte de préquel à Dernier train pour Busan, le long-métrage dépeint l'injustice sociale qui touche les SDF et les classes sociales les plus pauvres dans les rues de Séoul. Il se sert du zombie pour parler des réalités économiques et sociales de son pays.

La même année, Yeon Sang-Ho sort un film qui provoque un véritable raz-de-marée. Il continue sa plongée dans l'univers des zombies avec l'incroyable Dernier train pour Busan. Le long-métrage est devenu instantanément culte. Le cinéaste réalise une référence du genre et marque durablement les cinéphiles. Son film est largement mieux maîtrisé que Seoul Station, que ce soit dans le traitement de l'action ou dans la représentation des disparités sociales. En plus le film est un succès au box-office international avec plus de 92 millions de dollars de recettes.

Enfin, Yeon Sang-Ho rempile une troisième fois avec Peninsula. À travers cette suite indirecte de Dernier train pour Busan le cinéaste va raconter le quotidien post-apocalyptique de certains survivants.

Une date de sortie déplacée

Peninsula se déroule quatre ans après les événements de Dernier train pour Busan. Yeon Sang-Ho va raconter le destin de quelques survivants notamment emmenés par Kang Dong-won et Lee Jung-Hyun. Suite indirecte, Peninsula est très attendu par les amateurs du premier film. Alors que le métrage devait sortir au mois d’août dans nos cinémas, la production vient de repousser la date de sortie du film. Une triste nouvelle pour les fans qui n'en peuvent plus d'attendre...

Le distributeur ARP Selection a ainsi annoncé le report de Peninsula. Le film sortira finalement le 28 octobre en France. Sans réellement donner d'explication à cette décision, il faudra donc attendre deux mois et demi de plus pour découvrir la suite de Dernier train pour Busan.

Mais il y a quand même une bonne nouvelle puisque le distributeur vient de dévoiler deux superbes affiches du film. Deux posters grandioses qui dépeignent l'ambiance qui sera abordée dans le métrage. Le premier choisit des tons bleus et noirs, et rappelle parfois la dimension esthétique de certains visuels de Last of Us. Les protagonistes sont entourés par une foule de zombies qui laisse présager l'urgence de la situation. La seconde choisit des tons bruns, s'orientant plus vers une dimension de film d'action. Kang Dong-won et Lee Jung-Hyun apparaissent acculés dans une voiture, arme à la main, prêts à en découdre. Des teintes qui rappellent également le prochain Sans un Bruit 2.