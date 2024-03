Mark Wahlberg est méconnaissable dans ce film enfin disponible sur Netflix

Après avoir déjà prêté ses traits à plusieurs personnages basés sur de réelles personnes, Mark Wahlberg a incarné Stuart Long dans "Père Stu". Et le film est désormais disponible sur Netflix.

Père Stu, l’un des nombreux biopics portés de Mark Wahlberg

Au fil de sa carrière, Mark Wahlberg a joué dans de nombreux longs-métrages tirés d’histoires vraies. On a notamment pu le voir incarner Marcus Luttrell dans Du sang et des larmes et Mike Williams dans Deepwater. Et l’acteur a encore accepté de jouer un personnage basé sur une vraie personne dans Père Stu.

Stuart Long (Mark Wahlberg) - Père Stu ©Sony Pictures

Sorti en 2022, Père Stu raconte l’histoire de Stuart Long. On suit ainsi dans le long-métrage le parcours de ce boxeur amateur qui rêve de devenir comédien. Mais un jour, il est victime d’un accident de voiture dans lequel il manque de laisser la vie. Il se tourne alors vers la religion et décide de devenir prêtre.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Netflix propose le film

Si Wahlberg a déjà collaboré avec Netflix à plusieurs reprises en étant au générique de plusieurs des films de la plateforme, Père Stu a été projeté dans les salles à sa sortie aux États-Unis. Mais le géant du streaming a désormais ajouté le long-métrage à son catalogue. Les abonnés peuvent donc dès maintenant le découvrir ou le revoir.

Pour Père Stu, Wahlberg a de nouveau donné la réplique à Mel Gibson, avec qui il avait déjà travaillé plusieurs fois par le passé. Les deux hommes étaient notamment entourés de Teresa Ruiz et Jacki Weaver. Ces acteurs étaient dirigés par Rosalind Ross, dont il s’agissait du premier long-métrage en tant que réalisatrice.

Encore une histoire vraie et une collaboration avec Mel Gibson pour l’acteur

Quant aux futurs films de Wahlberg, les fans de l’acteur pourront le retrouver dans un nouveau long-métrage inspiré d’une histoire vraie, Arthur the King. Prévu pour le 15 mars aux États-Unis, il n’a pas encore de date de sortie en France.

On retrouvera aussi le comédien dans une de ses autres collaborations avec Mel Gibson. Il portera ainsi le nouveau film de l’acteur et réalisateur australien, Flight Risk. Celui-ci n’a pas non plus de date de sortie en France, ni aux États-Unis.