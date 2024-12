Personne n'arrive à prononcer le nom de cette comédie qui fait un carton sur Netflix

Avec son titre imprononçable, "Eyjafjallajökull" est devenu l’une des comédies les plus regardées en France sur Netflix, se hissant à la deuxième place du Top 10 cette semaine. Derrière ce road-trip délirant se cache une inspiration inattendue : l’éruption spectaculaire du volcan islandais en 2010.

Une comédie française portée par un duo explosif

Sorti en 2013 et réalisé par Alexandre Coffre, Eyjafjallajökull est une comédie qui repose sur un mélange de road-movie et de guerre des nerfs entre deux personnages. Le film met en scène Dany Boon et Valérie Bonneton dans le rôle d’Alain et Valérie, un couple divorcé qui ne peut pas se supporter, mais qui se retrouve contraint de voyager ensemble pour assister au mariage de leur fille en Grèce.

Leur périple est vite bouleversé par une catastrophe inattendue : l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull, qui paralyse le trafic aérien européen. Ce coup du sort les oblige à parcourir plus de 2 000 kilomètres en voiture, en train, et même à pied, tout en multipliant les mésaventures.

À sa sortie en salles, le film avait séduit environ 1,2 million de spectateurs en France, grâce à son humour accessible et aux performances de ses deux acteurs principaux. Dany Boon, habitué des comédies populaires comme Bienvenue chez les Ch’tis, incarne un personnage maladroit et irritable, tandis que Valérie Bonneton brille par son énergie et son tempérament explosif. Ensemble, ils donnent vie à des scènes drôles, où les rancunes personnelles s’effacent progressivement face à leur objectif commun.

La réalisation mise sur des situations rocambolesques et un rythme effréné, faisant de Eyjafjallajökull une comédie légère et efficace, idéale pour une soirée sans prise de tête.

La catastrophe naturelle qui a inspiré le film

Le titre imprononçable du film, Eyjafjallajökull, est directement tiré d’un événement réel : l’éruption du volcan islandais en avril 2010. Situé dans le sud de l’Islande, l’Eyjafjallajökull est un volcan recouvert par un glacier, dont l’activité a provoqué l’une des plus grandes perturbations aériennes de l’histoire récente.

Entre le 14 et le 20 avril 2010, le volcan est entré en éruption, projetant des millions de tonnes de cendres volcaniques dans l’atmosphère. Ce nuage de cendres, porté par les vents, s’est rapidement propagé au-dessus de l’Europe, rendant les vols impraticables. En quelques jours, plus de 100 000 vols ont été annulés, affectant des millions de passagers dans le monde entier.

L’éruption de l’Eyjafjallajökull n’a pas seulement perturbé le trafic aérien : elle a également attiré l’attention mondiale sur les volcans islandais, connus pour leur potentiel à provoquer des catastrophes d’envergure. Heureusement, cette éruption n’a fait aucune victime humaine, mais son impact économique et logistique a été immense.