Oubliées dans une salle, 40 personnes ont été enfermées au cinéma

Alors qu'ils étaient venus voir le film "Winter Break", les spectateurs d'un cinéma de Rio de Janeiro ont été enfermés par erreur par le personnel qui les avait oubliés.

Au Brésil, des spectateurs oubliés dans le cinéma

Il y en a peut-être qui rêveraient d'être enfermés dans un centre commercial pour profiter de tous les magasins. Un peu comme dans Une place à prendre (1991) avec Jennifer Connelly. Mais rester bloqués dans un cinéma peut être une expérience moins agréable. C'est justement ce qui est arrivé à 40 spectateurs qui s'étaient rendus, le 28 janvier, dans un cinéma de Rio de Janeiro au Brésil pour découvrir Winter Break d'Alexander Payne. Ironie du sort, il est d'ailleurs question (en partie) d'enfermement dans le long-métrage, puisqu'on y suit un professeur d'histoire obligé de rester sur le campus d'un lycée privé pour surveiller les pensionnaires qui ne partent pas pour les vacances de Noël.

Winter Break ©Focus Features

Sauf que si le film raconte cette histoire dans un registre comique, ce fut bien moins amusant pour les spectateurs du quartier de Botafogo. Comme le rapporte le journal O Globo (via Première), les employés du cinéma Net Station ont tout simplement oublié qu'une séance était en cours avec des spectateurs à l'intérieur. Pensant qu'ils avaient terminé leur journée, ils sont partis en éteignant les lieux et en fermant à clé les portes du bâtiment. C'est une fois le film terminé que le public s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Les lumières ne se sont pas rallumées après le générique, et les personnes présentes se sont retrouvées bloquées par les grilles.

Présent sur les lieux, Marcelo Alonso a capturé ce moment et partagé une vidéo sur Instagram. On y voit les spectateurs au niveau de la sortie qui donne directement sur la rue, avec des passants à l'extérieur également surpris et amusés par cette situation "absurde".

Enfermé dans le cinéma Net Station, à Botafogo ! Le personnel a éteint les lumières et NOUS A ENFERMÉ PENDANT LE FILM !!! Absurde !!! Après avoir crié et appelé les pompiers, ils nous ont sorti du cinéma.

"Un gros inconvénient" mais "un film merveilleux"

Suite à cet incident, Adriana Rattes, l'associée fondatrice de Grupo Estação, a présenté ses excuses au nom du groupe responsable de ces salles de cinéma. S'il n'a pas été évoqué la question d'un remboursement, la responsable a affirmé vouloir "offrir une gentillesse au public".

En plus des excuses, nous voulons essayer d’offrir quelque chose qui est une gentillesse envers le public, après un si gros inconvénient… Nous voulons montrer que, oui, nous sommes très inquiets de ce qui s’est passé et bouleversés.

Enfin, dans ce public se trouvait Ruth Kaufmann, une enseignante à la retraite qui a partagé son sentiment auprès d'O Globo. Mais aussi son enthousiasme vis-à-vis de Winter Break :