Peter Dinklage est Cyrano dans la bande-annonce de la nouvelle adaptation

Joe Wright s'attaque à Cyrano de Bergerac avec une nouvelle adaptation menée par Peter Dinklage dans le rôle principal. Une bande-annonce vient d'être dévoilée, avec un beau casting et, comme attendu, un triangle amoureux.

Joe Wright adapte Edmond Rostand

Cyrano de Bergerac est l'une de ces œuvres qui ont traversé les époques et qui ont connu plusieurs adaptations. Même ceux qui n'ont jamais posé les yeux sur le texte signé Edmond Rostand savent qui est ce personnage. On se souvient du long-métrage réalisé par Jean-Paul Rappeneau avec Gérard Depardieu. Néanmoins, cela fait quelques temps que le personnage n'a plus eu les faveurs du grand écran, si l'on excepte le projet Edmond (un biopic sur l'auteur de la pièce). Une nouvelle adaptation arrive justement l'année prochaine, avec le metteur en scène Joe Wright à la barre. Le Britannique s'est déjà frotté à quelques monuments de la littérature avec Orgueil et Préjugés ainsi qu'Anna Karénine. Sa filmographie n'affiche pas que des hauts mais on connaît suffisamment ce dont il est capable pour avoir de la curiosité à l'égard de son Cyrano.

Cyrano ©Universal Pictures

Une première bande-annonce pour Cyrano

L'histoire se veut fidèle au matériau de base avec Cyrano qui tombe sous le charme de Roxane. Or, cette dernière est également courtisée par Christian. Seul problème pour Cyrano : il ne pense pas être en mesure de plaire à celle qu'il convoite. Tout se complique quand notre héros va aider Christian à écrire les lettres destinées à Roxanne, pour la séduire. On retrouve effectivement le triangle amoureux qui est central dans la pièce. À la différence de cette dernière, il semblerait que le film ne présente pas un Cyrano avec un nez proéminent mais un homme de petite taille. C'est pour cela que Peter Dinklage a été recruté afin de tenir le rôle principal. L'acteur a explosé avec la série Game of Thrones, mais il a prouvé par la suite qu'il disposait d'une palette beaucoup plus large. On n'oublie pas sa prestation touchante dans Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance.

Universal a dévoilé une bande-annonce pour Cyrano et on découvre un long-métrage qui va s'aventurer du coté de la comédie musicale par moment. Dans le rôle de Roxane, on retrouvera Haley Bennett. Kelvin Harrison Jr. sera quant à lui Christian. Joe Wright aime le romanesque et s'y confronte frontalement encore une fois avec ce film. La bande-annonce s'avère assez convaincante, notamment grâce à un Peter Dinklage qui a des chances de tirer son épingle du jeu.

Cyrano arrive sur les écrans français le 30 mars 2022.