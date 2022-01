Peter Dinklage s’emporte contre le remake de Blanche-Neige et les Sept Nains

Disney prépare actuellement un remake en live action de "Blanche-Neige et les Sept Nains". Peter Dinklage s’est exprimé sur ce projet. Et l'acteur s'est dit choqué que le studio aux grandes oreilles ait décidé de raconter de nouveau une telle histoire.

Disney prépare Blanche-Neige en live action

Depuis plusieurs années, Disney modernise bon nombre de ses classiques en proposant des remakes de certains films d’animation cultes en live action. On a entre autres pu voir à nouveaux La Belle et la Bête, Le Roi Lion ou encore Aladdin. Devant le succès de ces longs-métrages, le célèbre studio aux grandes oreilles a décidé de poursuivre sur sa lancée. Il y a quelques mois, nous apprenions qu’il préparait cette fois un remake de Blanche-Neige et les sept nains.

Dans ce long-métrage, qui sera plus sobrement appelé Blanche-Neige, l’héroïne sera jouée par Rachel Zegler, vue récemment dans West Side Story. On sait également déjà que Gal Gadot lui donnera la réplique dans la peau de la Reine. Certains fans ont déjà félicité Disney pour la diversité du casting du film, et notamment le choix de l’actrice principale. Mais Peter Dinklage a eu des mots beaucoup plus durs sur le projet.

Peter Dinklage choqué par le projet

Dinklage était récemment l’invité du podcast de Marc Maron, WTF. Et l’acteur a vivement critiqué le studio, qui s’est dit progressiste alors qu’il a choisi de remettre au goût du jour une telle histoire :

J’ai été un peu surpris quand Disney s’est dit fier de choisir une actrice latino pour jouer Blanche-Neige. Parce qu’ils racontent quand même l’histoire de Blanche-Neige et les Sept Nains. Prenez un peu de recul et réfléchissez à ce que vous faites. Ça n’a aucun sens pour moi.

Peter Dinklage ©Matt Winkelmeyer / Getty Images

Dinklage a ensuite poursuivi en soulignant la position paradoxale de Disney :

Ils sont progressistes d’un côté et de l’autre, ils refont cette p****n d’histoire sur sept nains qui vivent ensemble dans une cave. Qu’est-ce que c’est que ça ? Est-ce que je n’ai rien fait pour faire avancer la cause ? Je suppose que je ne me fais pas assez entendre. L’actrice et l’équipe du film ont tout mon respect, mais personnellement, ça me choque.

La star de Game of Thrones s’est en revanche dite partante si Disney prévoit de moderniser l’histoire originale dans la nouvelle version de Blanche-Neige en lui donnant une intrigue progressiste. On verra si Erin Cressida Wilson, la scénariste du nouveau film, a bel et bien cette idée en tête. Il faudra en tout cas s’armer de patience pour le découvrir. Car si le long-métrage n’a pas encore de date de sortie, il faudra sans doute attendre 2023 pour le voir débarquer en salles.