Peter Pan : on sait qui incarnera le héros et Wendy dans le live action

Disney continue inlassablement de remettre au goût du jour ses classiques avec des remakes en prises de vues réelles. Ils en restent encore plusieurs à traiter et Peter Pan est de ceux-là. Le film réalisé par David Lowery vient de se trouver ses deux acteurs principaux pour camper le héros et Wendy.

Dumbo, La Belle et la Bête, Le Roi Lion ou encore Mulan prochainement ont tous eu droit à leur remake en live action. Pourquoi Peter Pan y échapperait-il ? Disney est bien en train de travailler sur une nouvelle adaptation de cette histoire connue de tous, dans une logique d'actualisation de ses classiques. Les films animés, pouvant être considérés comme trop anciens, sont remplacés par des versions plus modernes.

Ce Peter Pan & Wendy sera dirigé par David Lowery et, ça, ça change considérablement tout à notre perception du projet. Outre sa précédente collaboration avec Disney, Peter et Elliott le Dragon, qui prouve qu'il sait où il met les pieds, il a en particulier accouché du dévastateur A Ghost Story, un petit bijou indépendant remarqué. On trépigne d'impatience à l'idée de découvrir son prochain film, The Green Knight, relecture du roman médiéval Sire Gauvain et le Chevalier vert. Qu'importe où il va et ce qu'il souhaite faire, nous sommes prêts à le suivre. Même si l'exercice du remake pour Disney peut, dans l'idée, réduire l'expression de sa sensibilité, on a envie de croire qu'il peut en sortir quelque chose de magique.

Qui pour donner vie à Peter Pan et Wendy ?

Variety rapporte que Lowery a choisi deux de ses acteurs principaux pour Peter Pan & Wendy. Alexander Molony sera le premier et Ever Anderson la seconde. Cette dernière est connue pour être la fille de l'actrice Milla Jovovich et Paul W.S. Anderson - elle ressemble d'ailleurs déjà beaucoup à sa mère. Nous aurons la possibilité de la voir dans Black Widow à partir du 29 avril 2020.

En raison de leur jeune âge, ils ne sont pas encore très populaires mais ces rôles dans Peter Pan & Wendy risquent de changer ça. Pas d'autres indications ne sont données sur le casting, alors que des rumeurs laissaient entendre que Margot Robbie pourrait prendre le rôle de Fée Clochette et que Joaquin Phoenix pourrait camper le redoutable Capitain Crochet.

Peter Pan & Wendy ne dispose pas de date de sortie mais sera bien délivré dans les salles de cinéma - un doute existait sur une arrivée via Disney+. Cette version passera après le décevant Pan de Joe Wright, qui a mal fonctionné au box-office. Dans une veine plus indé, Benh Zeitlin a tourné Wendy, un film qui s'inspire de l'histoire originale pour la modeler à sa sauce.