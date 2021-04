Peter Pan & Wendy : premier aperçu de Jude Law en Capitaine Crochet

Disney insiste avec les remakes en prises de vue réelles de ses classiques animés. "Peter Pan & Wendy" va donc nous offrir une relecture du film culte sorti en 1953. Un premier aperçu de Jude Law en Capitaine Crochet vient d'être révélé.

Peter Pan & Wendy : un nouveau remake Disney

Voilà des années que Disney recycle ad nauseam les histoires qui ont fait sa gloire. Les films animés cultes qui ont traversé les époques passent par un lifting en prises de vue réelles pour essayer de séduire la nouvelle génération, tout en misant sur la nostalgie de l'ancienne. L'histoire de Peter Pan a eu en 2015 une nouvelle version au cinéma dans le film Pan produit par le Warner. Disney n'avait toujours pas relancé son propre projet jusqu'à dernièrement. Un live action attendu sous le titre de Peter Pan & Wendy est actuellement en pleine production. Le scénario reprendra celui que l'on connaît déjà tous, à savoir l'entrée dans le Pays imaginaire de la jeune Wendy, entraînée par le fougueux Peter Pan. Le film va évidemment convoquer des figures attendues comme le Capitaine Crochet, la Fée Clochette ou encore les époux Darling.

Alexander Molony campera Peter Pan, pendant qu'Ever Anderson (fille de Milla Jovovich et Paul W.S. Anderson) l'accompagnera en tant que Wendy. La célèbre Fée sera quant elle incarnée par Yara Shahidi et le fameux méchant principal prendra les traits de Jude Law. Derrière la caméra, c'est David Lowery qui a été engagé par Disney. Un auteur capable de faire du divertissement familial (Peter et Elliott le Dragon) autant que du cinéma plus exigeant (A Ghost Story). Qu'importe l'ampleur des projets sur lesquels on le retrouve, il garde sa sensibilité intacte et on a hâte de voir comment il va traiter le monde de Peter Pan.

Jude Law se présente en Capitaine Crochet

Le site Mail Online guette le tournage de Peter Pan & Wendy et vient de nous offrir le tout premier aperçu de Jude Law en Capitaine Crochet sur le plateau. Pour le moment, son chapeau manque et le crochet n'apparaît pas. La moustache est bien là mais pas aussi fine qu'attendue et les cheveux de cette version sont plus bruns que noirs. Au niveau du costume, difficile de se prononcer tant il semble ne pas être complet sur ce cliché.

Jude Law sur le tournage de Peter Pan & Wendy ©CYVR/MOT

Peter Pan & Disney va continuer tranquillement sa production puis devrait sortir en 2022. Aucune date n'a encore été annoncée par le studio mais il est déjà sûr que le film sera diffusé sur Disney+. À l'inverse du remake de Mulan qui a été forcé de passer sur la plateforme, cette production est prévue spécifiquement pour elle.