Petit Paysan : le film est-il basé sur une histoire vraie ?

Ce soir, Arte diffuse "Petit Paysan", un drame poignant réalisé par Hubert Charuel en 2017. Ce film raconte l’histoire d’un jeune éleveur dont le troupeau est menacé par une maladie, plongeant le spectateur dans une tension permanente. Salué pour son réalisme et son authenticité, le film semble presque documentaire tant il dépeint avec justesse le quotidien des agriculteurs. Mais Petit Paysan est-il réellement inspiré d’une histoire vraie ?

Une histoire profondément ancrée dans la réalité

Si Petit Paysan n’est pas l’adaptation d’un fait divers précis, il est cependant nourri d’une expérience vécue. Son réalisateur, Hubert Charuel, connaît bien l’univers qu’il met en scène : il est lui-même issu d’une famille d’éleveurs laitiers en Haute-Marne. Avant de se tourner vers le cinéma, il a grandi au sein de la ferme de ses parents, et il a été témoin des angoisses et des sacrifices liés à ce métier.

Pour retranscrire au plus près cette réalité, Charuel a décidé de tourner son film dans l’exploitation familiale. Il a également fait appel à ses propres parents pour jouer des rôles secondaires. Swann Arlaud, qui incarne Pierre, le héros du film, a dû se former auprès de véritables éleveurs pour maîtriser les gestes du métier et rendre son interprétation crédible. Ce travail de documentation donne au film une impression de réalisme frappante, plongeant le spectateur au cœur du monde rural.

L’histoire du film, bien qu’inventée, trouve un écho dans de nombreuses crises sanitaires qui ont touché le milieu agricole. Hubert Charuel a été marqué par la crise de la vache folle dans les années 90, une période où de nombreux éleveurs ont dû faire face à l’abattage de leurs troupeaux. Cette angoisse est au centre du film : Pierre, le personnage principal, doit prendre une décision impossible lorsqu’il découvre que ses vaches sont potentiellement infectées par une maladie fictive, la fièvre hémorragique dorsale (FHD).

Un drame agricole qui fait écho aux crises sanitaires passées

Si la maladie évoquée dans Petit Paysan est fictive, elle est inspirée de plusieurs crises réelles qui ont bouleversé l’agriculture française. En plus de la vache folle, qui a frappé l’Europe dans les années 90, l’épidémie de fièvre aphteuse du début des années 2000 et la grippe aviaire ont contraint de nombreux éleveurs à des abattages massifs pour éviter la propagation du virus. Le film capture avec justesse la peur et l’impuissance ressenties par les agriculteurs face à ces menaces sanitaires.

Hubert Charuel a voulu montrer le désarroi d’un jeune paysan qui se retrouve seul face à une situation dramatique. Contrairement aux grandes exploitations, où les décisions sont souvent prises à plus grande échelle, Pierre gère sa ferme seul et se retrouve acculé. Le film met en lumière un aspect souvent ignoré du métier d’éleveur : la solitude face aux crises, le poids des responsabilités et la pression économique constante.

En mêlant réalisme et fiction, Petit Paysan propose un regard bouleversant sur un monde méconnu du grand public. Il a conquis la critique et le public, remportant notamment trois César en 2018, dont celui du Meilleur premier film et du Meilleur acteur pour Swann Arlaud.